Salud Municipal inicia actualización del padrón de meretrices

Guasave, Sinaloa.- Con el objetivo de lograr un mayor control respecto a la salud de las meretrices que laboran en el municipio, la Dirección de Salud Municipal dio inicio a la realización de un nuevo padrón, informó Sergio Alonso García Montoya.

Actualmente se tienen registradas un total de 130 trabajadoras sexuales, pero se sabe que existen muchas más.

Nuevo padrón

El director de Salud Municipal indicó que de acuerdo con el padrón con el que ya contaba la dirección, en Guasave se tienen registradas 130 trabajadoras sexuales, sin embargo, se sabe que son muchas más, por lo que se están dando a la tarea de realizar un nuevo padrón y mejorar así el control de salud que se tiene con las meretrices.

“Son alrededor de 130 aproximadamente las que están registradas, pero vamos sobre el padrón nuevo en donde debe de haber muchas más, porque sabemos que no solo trabajan las que se encuentran en bares y cantinas, que son las que nosotros ya tenemos registradas.”

El funcionario detalló que el padrón nuevo tiene un gran avance pues ya se ha visitado Juan José Ríos y Ruiz Cortines, donde se tiene más existencia de bares y cantinas, pero aseguró que se visitará todo el municipio, con el objetivo de tener un padrón más completo que el que se tenía.

De igual manera, en este nuevo padrón se está buscando integrar a los travestis que se dedican a la prostitución.

También estamos sobre los hombres travestis, para integrarlos; actualmente acuden dos a revisiones médicas con nosotros y lo hicieron de manera voluntaria.”

Inconvenientes

García Montoya explicó que durante los trabajos para el nuevo padrón se han enfrentado a varios problemas, pero manifestó que lo finalizarán.

“Están sucediendo casos de que hay taxistas que se están encargando de moverlas y eso ya nos causa más problemas, ahí no podemos tener más control porque no sabemos qué taxistas son, además las meretrices trabajan por su cuenta, no van a los bares, sino que las recogen en sus casas y las llevan a donde las solicite el cliente y ahí pues ya no podemos actuar.”

El director de Salud Municipal también señaló que al momento de acudir a los bares y cantinas para realizar el censo, también se han enfrentado a algunos problemas.

Nuestros inspectores están visitando todos los ba-res y cantinas que hay en todo el municipio, en donde nos encontramos con problemas porque están controlados por ciertos intereses, pero seguimos trabajando en eso.”

La movilidad de las meretrices también ha representado un inconveniente, pues muchas de las que están laborando actualmente en Guasave, provienen de Los Mochis.

El asunto que tenemos dentro de los problemas para el padrón es que hay mucha población flotante, casi todas las meretrices vienen de Los Mochis, no es que sean personas que radiquen aquí; se rolan para no agobiar al cliente, entonces las de Guasave se van para allá también.”

Control de salud

García Montoya aclaró que la Dirección de Salud Municipal no brinda permisos para que se labore como meretriz, simplemente lo que hacen es regular la salud de las trabajadoras sexuales.

“Nosotros no damos permisos para que ejerzan, solo nos encargamos de la cuestión de salud, eso es lo que regulamos, les hacemos estudios de VIH y VDRL de manera gratuita y periódica y en caso de salir positivo se canalizan a la Jurisdicción Sanitaria y ahí se les brinda el tratamiento adecuado.”