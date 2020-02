Sancionan a nueve empresas por incumplir con prestaciones

Guasave, Sinaloa.- Aunque hasta el momento no se ha registrado ninguna queja por incumplimiento del pago de aguinaldo, la Procuraduría del Trabajo en Guasave ha aplicado nueve sanciones a empresas, principalmente por la falta de afiliación con Fonacot, informó el delegado.

Destacó que solo el 70 por ciento de las empresas guasavenses cumplen al cien por ciento con el reglamento y las prestaciones requeridas.

Sergio Robles Peña, delegado de la Procuraduría del Trabajo en Guasave, informó que tan solo en la última semana de enero se aplicaron nueve sanciones a distintas empresas por incumplimientos con algunas prestaciones, como la falta de afiliación con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot).

“No nada más verificamos la cuestión de aguinaldo, verificamos todas las condiciones generales del trabajo y sí ha habido sanciones, por ejemplo en una sola semana se entregaron multas a nueve empresas, la falta de afiliación al Fonacot, esa es la principal causa, aunque a muchas empresas les faltan otras cositas, otros detalles.”

Robles Peña detalló que además de las sanciones ya impuestas, se tenían programadas al menos 20 audiencias más en donde si el patrón no acude, se hace también acreedor a una multa.

Tengo programadas más de 20 audiencias; igual si la empresa no comparece o no demuestra que ya hicieron esos pagos a los trabajadores, se les impone una sanción económica. Hay patrones que por ejemplo no comparecen a la audiencia y se van ya en rebeldía y ya les llega la multa.”