Satag va por aumento mayor al obtenido en administración pasada

Guasave, Sinaloa.- Aunque habían iniciado las negociaciones con la postura de no aceptar menos del 15 por ciento de incremento salarial, los sindicalizados pertenecientes al Satag ahora señalan que no permitirán un aumento menor al que recibieron en la administración anterior.

La líder sindical dijo que la semana entrante tendría que estarse resolviendo el tema.

Solución

Célica Berenice Gaxiola Castro, líder del Satag, informó que esta semana próxima deberá de definirse el porcentaje de incremento salarial que recibirán de manera pareja todos los sindicalizados, pertenezcan a cualquiera de los dos sindicatos.

Señaló que ellos han sido pacientes con el tema, pues dicho aumento debió de haberse aplicado desde el 15 de enero, sin embargo, comprenden que existan otras prioridades, como la adquisición de los camiones recolectores de basura.

“Vemos los camiones recolectores de basura que se adquieren por situaciones que la ciudadanía demanda y nosotros pues hemos sido también un poco tolerantes en el aumento que nos correspondía desde el 15 de enero que se nos diera, estamos en esa negociación para que se nos otorgue, yo pienso que para la semana que viene ya podamos tener información al respecto.”

Gaxiola Castro comentó que aunque iniciaron pidiendo un aumento no menor del 15 por ciento, ahorita buscan lograr uno que no sea más bajo que el obtenido la administración pasada.

“Iniciamos un diálogo en la postura de no bajarnos de un 15 por ciento, pero no recibir menos de lo que adquirimos en años pasados, porque no había sido tanto el aumento de la comisión tampoco y ahorita sí viene un aumento fuerte porque la inflación, todo, la canasta básica, todos los insumos que como trabajadores tenemos que adquirir en nuestros hogares, todo está al alza.”

Gaxiola Castro detalló que durante la administración pasada recibieron un aumento de un 5 y un 7 por ciento, porque no fue parejo para todos, enfatizando en que el incremento que buscan tiene que ser sin duda mayor a eso.

“Yo pienso que nosotros tenemos que manejar un buen porcentaje, no menos de lo que obtuvimos la administración pasada, no porcentajes menos porque este año la Comisión dictaminó un 22 por ciento; la administración pasada nos otorgó un 5 y un 7 por ciento. Nosotros vamos por más porcentaje de eso.”

Al ser cuestionada sobre si el Municipio pudiera solventar un incremento de tal magnitud, la líder sindical dijo que definitivamente sí, si se tiene un buen convenio de pago.