Satag va por el contrato colectivo de trabajo en el municipio de Guasave

Guasave, Sinaloa.- En rueda de prensa, tras enfatizar que el Sindicato Autónomo de Trabajadores del Ayuntamiento de Guasave (Satag) está legalmente constituido y además dado de alta ante Hacienda, la líder sindical enfatizó que buscarán ser la mayoría para ser ellos quienes negocien el contrato colectivo con el patrón.

Recalcó que una vez sean ellos el sindicato mayoritario, no se negociará nada que afecte a los trabajadores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tras informar sobre el fallo a favor del juicio de amparo que promovió el Stashag y enfatizar que se encuentran en la legalidad, con lo que se le viene a dar certeza a los trabajadores que aún, por temor, no se han cambiado de sindicato, la líder del Satag, Célica Berenice Gaxiola Castro, informó que están trabajando para ser mayoría, lo que les permitirá estar en condiciones para sentarse a negociar el contrato colectivo con el patrón.

“Nosotros iniciamos siendo 26, se nos han estado agremiando más compañeros y somos aproximadamente 130, a pocos meses de haber iniciado; esperemos que en muy corto plazo poder tener esa mayoría para poder estar en condiciones de sentarnos a negociar ese contrato colectivo”.

Por su parte, Alberto Cerón Castro, secretario de Organización de la Catem, explicó que sería el mismo contrato debido a que por ley no se puede tener dos contratos por ser el mismo patrón, pero quien tenga la mayoría de afiliados es quien realiza las negociaciones.

“Lo que pasa es que la ley no permite que existan dos contratos colectivos debido a que es el mismo patrón, quien rige o controla o hace las gestiones en este caso, como ya hay dos sindicatos, el mayoritario es quien hace dichas gestiones porque se puede decir que es quien tiene el control”.

Para conformar esa mayoría requieren agremiar a 40 empleados más y confían en que se dará pronto, pues alrededor de 100 trabajadores afiliados al Stashag se han acercado al nuevo sindicato, y comentaron que por el temor de perder lo ganado no se han cambiado.

“Muchos trabajadores estaban esperando este fallo para poder hacer el cambio y vamos por ellos”, señaló Gaxiola Castro.

Al ser cuestionados sobre lo que estarían dispuestos a negociar, de concretar la mayoría, el secretario de organización de la Catem explicó que principalmente se buscaría que quede asentado el incremento salarial.

Leer más: Así fue el súper decomiso que hizo el comandante de Chihuahua el cuál provocaría su asesinato

“Lo más primordial que siempre busca el trabajador es que quede asentado el incremento salarial que por ley les corresponde y que no se ha podido dar desde el 2019, y poder consolidar un poquito más de beneficios, apoyos, becas que no hemos podido gestionar porque no tenemos la titularidad del contrato”.

Célica Gaxiola mencionó los excesos que la ciudadanía y ellos mismos han notado en el contrato colectivo, sería lo que tratarían de modificar también.

“Eso es lo que trataremos nosotros de modificar, pero jamás quitar un beneficio para el trabajador, aquellas cláusulas que hayan sido usadas para beneficio del comité ejecutivo, que hayan sido para controlar a los trabajadores, esas son las que en su momento vamos a modificar”.