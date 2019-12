Se aplicó a medias presupuesto para indígenas, acusa activista

Guasave, Sinaloa.- Está a medias hasta este momento la atención del gobierno a los pueblos indígenas con la asignación del recurso de 11 millones de pesos que fueron presupuestados por el Congreso para las comunidades serranas del norte del estado, acusó el activista Román Rubio López.

Añadió que ellos exigen que se clarifique y que si no logró gastarse todo el recurso, por lo que sea, se use en lo que fue etiquetado.

Distribución

“Si al asistencialismo, si al maíz y al frijol, pero también proyectos de cultivos, huertos de traspatio también, presenté la propuesta de reforestación no solamente con pino y encinos sino también con árboles frutales apropiados para el clima, como duraznos, manzana y membrillo. “El activista mencionó que por parte de la Secretaría de Desarrollo Social solamente rescataron el proyecto para la crianza de cabras, pero lo demás fue rechazado.”

En la propuesta que yo presenté argumenté el porqué de esta propuesta, se trata de que las familias y que los ciudadanos de aquella región sean lo más autosuficientes posible, de ahí que los huertos de ahí, que los árboles frutales de ahí, todo lo que tiene que ver con buscar una vida en la que ellos se puedan valer por sí mismos y el asunto de la reforestación que se solidifique la conciencia de que ellos viven en un lugar muy apropiado para desarrollarse y para crecer, para ser mejores.”

Los 11 millones de pesos se convirtieron en la compra de más de cuatro mil bultos de lámina negra. “Yo no comparto esto, yo soy de la idea de que se debió de haber comprado una lámina más duradera porque para los fuertes aguaceros que hay ahí esa lámina negra solo una temporada les va a durar".

Insistencia

Rubio López detalló que ellos van a insistir ante el Congre-so del Estado para que siga atendiéndose a esas comunidades. “Lo hemos dicho, ellos son los más pobres dentro de los pobres, los más marginados de los marginados y pues requieren de que se les atienda en todos los sentidos, en salud educación y caminos.”

En lo que se refiere a educación criticó que no se asignaron a los 10 profesores que hablen el idioma. “La SEPyC no hizo lo propio para traer a los otros maestros, yo como individuo me es difícil estar en Chihuahua, no me van a escuchar a mí de la misma manera que escucharán a la institución para contratar maestros bilingües, deben ser contratados allá porque son los que hablan la lengua”.