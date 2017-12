Se confrontan verbeneros y autoridades municipales

Guasave, Sinaloa.- Comerciantes de la vía pública que integran la Unión de Jugueteros y Verbeneros del municipio de Guasave denunciaron ante este medio su inconformidad, pues algunos miembros que se separaron de su sindicato lograron la consolidación de uno nuevo al que, aseguran, las autoridades municipales pretenden favorecer otorgando parte del espacio que ellos han ocupado en años anteriores.

Situación

“La situación que estamos viviendo es que se suscitó en enero de este año la separación de un grupo de integrantes que eran parte de esta unión, pasaron a conformar un sindicato de verbeneros, ahora las autoridades pretenden asignar un espacio del que era de nosotros para que ellos se coloquen. Ofrecen que nosotros nos pasemos a un espacio que abarcará hasta parte del bulevar Central, y nosotros no estamos de acuerdo”, externó Adela Acosta Cota, líder del grupo.

A decir de Acosta Castro, son 18 integrantes los que se separaron y a quienes corresponden los permisos; sin embargo, en el nuevo grupo hay más de 38 comerciantes.

“No nos quieren dar oportunidad de instalarnos, aún cuando nosotros ya gastamos lo poco que teníamos en comprar la mercancía. Todo el año nos estuvieron diciendo que sí nos iban a dejar y ahora nos salen con que siempre no. Todos los años el 14 de diciembre nos reunimos para medir nuestros espacios y ahora hasta la Policía nos mandaron”.

Respuesta

Por su parte, Efraín Ibarra Espinoza, oficial mayor del Ayuntamiento, reconoció que hay un conflicto entre ambas partes, por lo que aseguró que la autoridad no permitirá que se instale ninguno de los dos grupos hasta que lleguen a un consenso entre ambas partes.

“Mire, aquí no se trata de que estemos de un lado o de otro, al contrario, ya nos sentamos a la mesa con las dos dirigentes, pero no, ninguna está dispuesta a ceder. No podemos permitir que se instale ningún grupo hasta que lleguen a un acuerdo y eso es por favorecer a una parte o a la otra. Vamos a continuar con el diálogo hoy, mañana y las veces que sean necesarias. Queremos que todos tengan oportunidad de trabajar, pero sin pleitos”.