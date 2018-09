Se defiende el Kory Leyson por el caso Paguitos

Guasave, Sinaloa.- El exalcalde Armando Leyson Castro se defendió ayer de las acusaciones que hicieron en su contra por desvío de recursos en el caso Paguitos y aseguró que el dinero que les fue retenido a los trabajadores se utilizó para saldar deudas pasadas a su administración.

Además señaló que hasta el momento, ni él, ni ningún otro funcionario de su gobierno ha sido citado por la Fiscalía del Estado sobre este caso.

Declaración

Leyson Castro aceptó que sí se incumplió con el pago de ese compromiso, pero asegura que ese dinero fue utilizado para pagar deudas que recibieron de gobiernos anteriores, no solamente del de Ramón Barajas, como obra pública, luz eléctrica, PASA, proveedores y para pagarle a los mismos empleados.

“El tema este de Paguitos, en primera instancia tenemos que aceptar que sí se incumplió en cierta medida con el pago de ese compromiso, porque tuvimos que hacer nosotros pagos de administraciones anteriores, no solamente de la de Ramón Barajas. Pagamos proveedores, pagamos PASA, pagamos Jumapag, pagamos trabajadores del Ayuntamiento”, mencionó.

El exfuncionario aseguró que ese dinero no se ‘safó’ para ninguna parte que no haya sido para pagar una necesidad del Ayunta-miento. “La lana que caía ahí, era para ver cómo satisfacíamos lo urgente.”

Señalamiento

Armando Leyson se dijo tranquilo y en total disponibilidad para aclarar la situación, además señaló que todo ha sido utilizado con trasfondo político.

Yo estoy totalmente tranquilo, porque en lo personal yo no me llevé ni un cinco que no me corresponda, además lo han aprovechado para ver cómo tratan de golpearnos, no se trata solamente de ver cómo aclaran lo que supuestamente ellos creen que fue un desfalco para el Ayuntamiento, sino que pegan el golpe político”, indicó.