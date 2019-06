Se entrampa revisión de acuerdos de huelguistas

Guasave, Sinaloa.- Tras un día de análisis de los acuerdos tomados ayer miércoles con el secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de los Ayuntamientos, David Alarid, hoy se estancó la negociación luego de que el área jurídica y tesorería revisaran la parte económica de las prestaciones que el sindicato venía reclamando.

Julio Iván Villicaña Torres, director jurídico del Ayuntamiento, mencionó que el acuerdo era que se les cubriría un 50 por ciento de las prestaciones en la primer quincena de julio y el otro cincuenta por ciento para la segunda quincena de agosto, haciendo un total a pagar de un millón 200 mil pesos a pagar.

“No habíamos revisado nosotros en la contabilidad cuáles eran los rubros y cuáles no, pero independientemente la presidenta se comprometió a cubrir ese 50 por ciento a mitad de julio porque se están pagando unos créditos y ya con eso liberado se iba a echar mano para pagarles y la otra mitad a finales de agosto para quedar al corriente, a reserva de checar números nada más para ver las cantidades”, explicó.

Foto: EL DEBATE.

“Ya en la mañana que vimos el tema del convenio nos pusimos a trabajar toda una comitiva y entonces en contabilidad salimos que andamos adelante 100 mil pesos de lo que ellos nos reclaman, osea, no solo no les debemos del 2019 sino que andamos adelante en los pagos”.

Respecto al aumento salarial dijo que les piden un 15 por ciento de aumento, lo cual no están en condiciones de poder cubrir.

“La presidenta les ofrece el 5 por ciento y ayudar a la gente de más abajo del sindicato, ponerle un poco más a ellos que son los que ganan menos y no quieren, es la parte donde estamos atorados y va ser difícil si no acceden porque las condiciones del municipio definitivamente no están para aumentos de ese tipo”, expuso.

Aprobar un aumento del 15 por ciento impactaría en 589 mil pesos mensuales en pago solamente de sueldo al sindicato, sin contar las prestaciones que tienen establecidas, expresó, por lo que el gobierno no podría solventar ese tipo de aumento salarial.