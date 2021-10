¡Se harán! En Guasave quedarán obras en proceso, pero con presupuesto seguro

Guasave, Sinaloa.- En la última sesión del sub-comité de Desarrollo Social de Guasave se trataron los temas sobre los reclamos de las obras que han dejado inconclusas del Ramo 33 ubicadas en las sindicaturas de Juan José Ríos, León Fonseca y Bamoa.

A pesar de que las autoridades estén a punto de culminar con sus labores, dentro del organismo destacaron que no dejarán ninguna obra inconclusa. Podrán dejarla en proceso, pero con el presupuesto asignado, aseguraron. La regidora Martha Dagnino manifestó que hubo sindicaturas más beneficiadas que otras, por lo cual la inconformidad es justa.

“Tanto vale un habitante de Juan José Ríos y Ruiz Cortines, como vale el de Nío”, señaló la regidora. También comentó que ella es de El Burrión y no recibió la atención que debía. “A mí lo único que me llegó a El Burrión fue una calle pavimentada y pedazos de drenaje, no obras completas, solo calles”, manifestó. La regidora comentó que no hubo equidad.

Leer más: ¡A checarse! IMSS Guasave activa una brigada de chequeo médico

La presidenta municipal, Evangelina Llanes Carreón, informó que de una economía en este programa de 5 millones 501 mil 968 pesos, aplicaron un millón 527 mil 639 pesos, en ampliación de metas y en aumentos de materiales, quedando 3 millones 973 mil 428 pesos, que ya sumados a 848 mil 298 pesos de rendimientos financieros, dan un total a invertir de 4 millones 821 mil 727 pesos.