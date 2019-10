Se les cae el techo encima a niños de la primaria de El Platanito

Guasave, Sinaloa.- Padres de familia de pequeños que estudian en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en la comunidad El Platanito, decidieron tomar la institución pues consideran peligroso que los menores tomen clases cuando el techo de las aulas se les está cayendo encima.

Las madres de familia señalaron que la escuela permanecerá tomada hasta que se les solucione el problema pues tienen cinco años en la misma situación y no les han resuelto nada.

Manifestación. Tanto los estudiantes como algunas de las ma-dres de familia se postraron en la puerta con letreros de inconformidad.

Problemática

Esmeralda Burgos Morales, madre de familia, informó que desde hace cinco años se tiene el problema y aunque ha acudido al plantel personal de la Secretaría de Educación Pública, la situación no ha sido solucionada y los menores están corriendo el riesgo de que se les caiga encima el techo, por lo que tomaron el plantel y no piensan permitir las clases hasta que se les solucione.

Tenemos como cinco años solicitando ayuda para que solucionen el problema de los techos, hay partes en donde solo están las varillas, y pues ahora que estuvo lloviendo mucho a los niños les ha caído encima el enjarre de los techos, pero también pedazos de concreto de la parte de fuera, y además están cuarteados, es un peligro para los niños y queremos solución a ese problema.”

La madre de familia indicó que han hecho solicitudes a través de muchos medios, sin embargo todo ha quedado en tomar fotografías y decir que se les solucionará, pero pasan los años y el deterioro incrementa, volviéndose un riesgo para los niños estar en el aula.

“Han venido a tomar fotos, pero hasta ahí nada más llegan, hemos hecho muchas cosas para que se solucione pero hasta la fecha no tenemos respuesta, nosotros no ganamos nada con que vengan y tomen fotos, porque la situación sigue igual, así que no nos vamos a mover de aquí, vamos a tener cerrada la escuela hasta que de verdad resuelvan el problema.”

Necesidad

Por su parte, la directora del plantel educativo, Beatriz Rosario Castro Duarte, señaló que ella se encuentra en la comunidad desde el 2016 y que hace años recibió llamadas por parte de Infraestructura en Culiacán, en donde se le dijo que ya se había metido la solicitud y que incluso ya estaba aprobada, sin embargo, hasta el momento no se ha tenido realmente una respuesta y mucho menos una solución a la problemática, por lo que dijo entiende la decisión que tomaron las madres de familia.

De hecho nosotras estamos aquí desde el 2016 y he recibido algunas llamadas de parte de Infraestructura de Culiacán, diciendo que ya se había metido la solicitud y que ya estaba como aprobada, y que esperáramos, mandaron de hecho a algunas personas y tomaron fotografías y evidencias y se las llevaron pero no sé si hubo cambios en la SEPyC, no sé qué sucedió que hasta el momento no hemos tenido respuesta.”

Deterioro. Hace pocos días los ni-ños salieron ilesos al desplomarse una parte del enjarre del techo, pero temen un accidente.

Castro Duarte enfatizó que lo que las madres de familia están pidiendo es una necesidad apremiante, no un lujo. “Aquí no se está pidiendo un lujo, no se está pidiendo que pongan bonita la escuela, estamos pidiendo algo que es una necesidad, algo que es por seguridad de los niños y de nosotros mismos.”

La directora añadió que se tiene poco alumnado a pesar de ser una comunidad con muchos niños en edad de educación primaria, pero los padres, precisamente por lo deteriorado del plantel, deciden ingresarlos a escuelas cercanas, aunque eso les represente más gasto o riesgos al tener que atravesar la carretera, pero los niños tienen escuela segura.