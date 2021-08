¡Se les pagará a todos! Ayuntamiento de Guasave gastará 2.5 mdp en finiquito de personal

Guasave, Sinaloa.- Previendo cumplir en tiempo y forma con el pago de la liquidación del personal de confianza y directores de áreas que fueron contratado durante esta administración, el gobierno municipal de Guasave ya tiene asegurado el recurso para solventar dicha prestación, informó el oficial mayor. Son alrededor de 80 trabajadores los que al finalizar el periodo recibirán su finiquito.

Jorge Humberto Hernández Escobedo, oficial mayor, informó que solo se liquidará al personal que esta administración proyectó, y será la nueva quien valore si el personal restante se queda o se va.

“Nosotros prevemos ese tipo de situación con los que son directores de áreas, directores generales, algunas gentes de confianza que sabemos que se tienen que cambiar, ya con el resto de los trabajadores la administración nueva valorará si se quedan o se van”.

El funcionario detalló que se requieren aproximadamente 2.5 millones de pesos para cumplir con el finiquito del personal que ya tienen contemplado, pues por órdenes de Tesorería se realizó una estimación.

“El área de Tesorería nos pidió un estimado, hicimos una proyección, entonces ellos ya tienen el dato de lo que se ocupa para estos finiquitos y ya lo tienen contemplado. Andaba alrededor de los dos millones y medio de pesos y son alrededor de 80 trabajadores”.

Hernández Escobedo enfatizó que el recurso para solventar dichos finiquitos se tiene seguro para aplicarlo en su momento.

“Con las personas que nosotros proyectamos ya tenemos el dinero en alguna parte para que cuando se ocupe se haga la liquidación conforme a la ley. Ese dinero ya se tiene asegurado.”

El oficial mayor detalló que por indicaciones de la alcaldesa se trabajó en el tema desde hace tiempo, pues se quiere dejar la menor cantidad de problemas a la administración entrante y que no se enfrenten a lo que ellos tuvieron que hacerlo al momento de querer pagar incluso nóminas.

“La administración pasada sí había realizado el pago de los finiquitos, pero sí recibimos una administración sin dinero, no teníamos para sueldos, no teníamos para aguinaldos y nosotros no queremos que la administración que viene pase por lo mismo. Repito, el dinero está seguro”.