Se llevan vehículo que chocó contra unidad del secretario sin permiso de la Fiscalía

Guasave, Sinaloa.- Peritos de la Fiscalía General del Estado mostraron su molestia luego de que alguien autorizó que una grúa ingresara a la zona del accidente donde perdió la vida en un choque el secretario del Ayuntamiento, José Luis Guerrero Sánchez, y se llevara la camioneta tipo Sierra, color blanco, que se impactó contra la unidad del funcionario.

Miguel Ángel Martínez Catana, director de la Policía Municipal, señaló que no sabe quién dio la orden para que se llevaran la camioneta blanca, pero que no es responsabilidad de ellos, lo único que puede decir es que el vehículo debe estar en la pensión y que la Fiscalía se hará cargo de ella.

Desde que ocurrió el hecho pasó a ser responsabilidad de la Fiscalía, nosotros no hemos sido requeridos por eso, y sobre el hecho de que la unidad no trae placas, solo le puedo decir que ya corroboramos a través de la serie que no tiene reporte de robo", enfatizó.