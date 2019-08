Se manifiestan en TUA y logran cuerdos para que no desaparezca

Guasave, Sinaloa.- Representantes de los sectores productivos del municipio, el gremio de los abogados y campesinos se manifestaron en el Tribunal Unitario Agrario número 27 para exigir que no cierre esta instancia como se había advertido.

Los líderes ejidales se plantaron a temprana hora pero sí permitieron el acceso a trabajadores y el desarrollo de las audiencias que se tenían programadas.

Tras varios minutos de haberse plantado, arribó al lugar la alcaldesa Aurelia Leal López, quien vía telefónica dialogaba con el senador Rubén Rocha Moya y con el uso del altavoz notificó a los inconformes que junto con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el senado, buscaron contactar al presidente del Supremo Tribunal Agrario.

Ya lo hicimos, me acaban de decir categóricamente que por ninguna razón va desaparecer la sede de Guasave, hay muchas cosas, entre otras, tiene alrededor de mil 500 asuntos en cartera o pendientes y quise darles la noticia porque me autorizaron, el presidente es José Ángel López, dijo que lo podíamos hacer público, no se va a suspender, no se va eliminar la sede en Guasave”, expuso vía telefónica.