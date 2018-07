Se manifiestan por retraso en obras de pavimentación

Guasave, Sinaloa.- Vecinos de la colonia Lomas del Mar se manifestaron para evidenciar los retrasos en trabajos de pavimentación en dos de cuatro obras que están bloqueadas a la circulación, y en un inicio se les había planteado que se concluirían para mediados del mes pasado, pero a una semana de finalizar julio siguen inconclusos.

El presidente del Comité de Obras de la colonia Lomas del Mar, Ramón Ruelas Mercado, explicó que a finales de enero y principios de febrero se iniciaron los trabajos en las calles Cabo San Lucas y Puerto de Veracruz, las cuales ya se concluyeron pero siguen bloqueadas, mientras que en la Guaymas y Salina Cruz, esta última donde pasa la ruta de urbano, desde hace un mes están abandonados los trabajos.

Inconformidad

Ayer el grupo de vecinos afectados presentaron en la Dirección de Obras Públicas un documento de inconformidad donde manifiestan que desde hace un mes no ven avances en la calle Puerto de Salina Cruz y Puerto de Guaymas, por lo que hicieron la petición al entonces presidente, Víctor Espinoza, que interviniera. Señalaron que han sido víctimas de robos al dejar las unidades lejos de las viviendas.

“Está por terminarse julio y hay dos calles que siguen inconclusas. La inconformidad de los vecinos es que no pueden entrar a sus domicilios en el automóvil, los negocios no tienen venta porque no hay circulación, los robos en las casas habitación y autos es algo que se ha venido dando.

Una vez atendidos por el director de Obras Públicas, Francisco Miguel Retamoza, indicó que son obras donde se está aplicando recurso del estado, y de acuerdo a reuniones que se han realizado con el secretario de Obras Públicas, se les informó que transcurrido el periodo vacacional empezarán a pagar a contratistas y se reactivarán las labores. “Son obras del estado, pero sí es preocupante para nosotros como municipio que estén inconclusas esas obras”, expresó el director.

Acuerdo

Tras la explicación, los afectados se retiraron, ante la posibilidad que para la próxima semana liberen la circulación por las vías ya concluidas. “Nos vamos un poco conformes, pero vamos a regresar, porque no sabemos por qué no dicen claro por qué se detuvieron las obras, si se supone que los recursos económicos ya estaban liberados y destinados, pero sabemos dónde anda ese dinero. Esperemos y nos lo vuelvan a regresar y todo fluya, porque estamos desesperados.”