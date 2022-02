¡Se niegan a ceder! Buscan reubicar puestos de la Plaza del Músico en Guasave

Guasave, Sinaloa.- La directora de la Vía Pública de Guasave señaló que ante las denuncias ciudadanas que han recibido por obstrucción del paso peatonal a causa de puestos ambulantes en la Plaza del Músico, además de otros inconvenientes que generan, se procederá a su reubicación.

Rita Gandarilla Lerma aseguró que también bloquean la visibilidad a los automovilistas que van por el bulevar Central, por los vehículos de los dueños de los puestos y sus compradores, además le llegaron pruebas de que en uno de los negocios, el cual es de alimentos, se ingieren bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas.

Decisión

Señaló que ella personalmente visitó a los propietarios de los puestos para solicitarles de la manera más amable que buscaran un lugar dónde pudieran reubicarse, para que no se vieran afectados ni los vecinos, ni personas externas.

Mencionó que uno de los lugares que les propuso para su reubicación, fue a un costado de la plazuela, lo cual no les pareció, y también se les ofreció en frente y tampoco aceptaron.

Detalló que se encuentran en la lucha de hacer las cosas de la mejor manera, pero la tercera vez que los visitó, les dijo que actuaría conforme a derecho, y que haría valer el artículo número 26.

Manifestó que ellos aseguran que tienen permiso de piso, lo cual no es así porque desde el año 2017 no cuentan con ningún permiso. “Ellos dicen que tienen su permiso pero no es así, es falso, desde el 2017 no cuentan con su permiso”, resaltó.

Agregó que el primer acercamiento con los cuatro permisionarios fue porque carecen del certificado de salud y dos de ellos venden alimentos, por lo que es importante que cuenten con ese documento.

“Se espera que vendan alimentos no contaminados, ese permiso nunca lo han sacado y se pone en riesgo la gente, que por comer algo, les consume”, lamentó.

Obligación

Externó que ella está trabajando por el bien de la ciudadanía, y quiere ayudar a las personas que donaron ese espacio como área verde, como una área de asueto donde puedan estar.

“El fin es que se pueda tener un área reforestada, con áreas verdes, con plantas y jardines, donde la gente de la colonia Makarenko pueda convivir”, expresó.

Gandarilla Lerma afirmó que fue hecho para que los niños jueguen seguros y es como tiene que ser, ya que en el reglamento viene que no se puede vender en esas zonas.