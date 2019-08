Se oponen a que reactiven antena por los altos riesgos

Guasave, Sinaloa.- Han transcurrido más de dos años y medio que se registró la explosión en El Chaleco y aún priva la incertidumbre. Nada ha vuelto a ser igual desde aquella mañana de diciembre, donde varias familias escucharon el estallido que cimbró sus hogares y que para desgracia de la familia de Joel, su esposa Iris perdió la vida.

Para ayer, un grupo de vecinos se mantenían en espera de que arribaran al lote donde se encuentra la antena personal de la empresa, pues se enteraron que eso ocurriría y no estaban dispuestos a permitirlo, mucho menos si la intención es buscar reactivar el artefacto, al que muchos atribuyen el motivo de la explosión.

“Se supone que ellos vienen a traer una diligencia para entrar al predio, no sabemos con qué intención, y es la inquietud que tenemos nosotros como afectados”, expuso Claudio Norzagaray.

La intención de nosotros es estar atentos de no permitir el acceso y sobre todo si traen la intención de querer reactivar la antena, a lo cual nos oponemos como afectados.”

El vecino de esta colonia dijo que no entienden para qué volverían ahí si los peritajes ya están terminados y la carpeta de investigación está terminada.

Tras el trágico hecho se realizaron tres peritajes, y la carpeta, señalaron, se mantiene abierta porque no han dado una judicialización, y ellos se mantienen en espera de que la Fiscalía haga su trabajo.

Señaló que como afectados, lo que demandan es que esta antena no sea reactivada apegándose a las nuevas disposiciones que hay para su funcionamiento en zonas urbanas.

Queremos que esta antena no vuelva a funcionar, porque está violentando la norma, al estar tan cerca de las casas habitación; en su momento hubo firmas que avalaban que estuviera pero ahora las cosas cambian, hay nuevos gobiernos, y creo que están dispuestos a no otorgar permisos de ejecución de este tipo de obras si no están debidamente regularizadas”.