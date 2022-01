¡Se pasaron de generosos! desaprueba Rocha Moya aumento del 62% que se dieron regidores de Guasave

Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, considera desproporcionado el aumento que se hicieron los regidores de Guasave, debe haber prudencia política, señala.

El incremento del 62 por ciento de sueldo que se realizaron los regidores de Guasave, dejó por otro lado recortes a importantes a programas sociales.

“Yo creo que debe haber prudencia política, no porque tengas el sartén en la mano debas hacer las cosas que no son bien vistas, porque hay muchos trabajadores que ganan muy poquito y si no tienes para aumentarlo (a ellos) no lo hagas para ti”, expresó.

Cabe recordar que la mayoría de los Ayuntamientos de Sinaloa solicitaron apoyo al gobierno del estado para poder cerrar el año pasado, algunos no tenían ni para pagar las prestaciones de sus trabajadores.