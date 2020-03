Se procederá legalmente por daños a camiones: alcaldesa

Guasave, Sinaloa.- En la sesión de Cabildo realizada ayer por la tarde, la recolección de basura y las declaraciones sobre la descomposición de los camiones recolectores fueron los temas que destacaron más allá de los tres puntos que venían marcados en el orden del día

Los regidores pidieron castigo real para quien resulte responsable, en caso de que las unidades recolectoras sí hayan sido descompuestas con dolo, a lo que la alcaldesa Aurelia Leal respondió de manera enérgica que tras la investigación que se está realizando, así será.

En asuntos generales, fue el regidor Ramón Graciano, quien le exigió a la alcaldesa mejorar las condiciones en las que se presta el servicio de recolección de basura.

“En la prestación de servicios públicos ha dejado mucho qué desear, es muy común encontrarnos basura a montones en los caminos y calles de la ciudad y ni qué decir en las comunidades, que desde que la empresa que prestaba el servicio dejó de hacerlo, este Ayuntamiento les ha brindado el servicio muy a lo largo o quizá en algunas comunidades no se les ha prestado, motivo por el cual han proliferado los basureros clandestinos, estos que generan problemas al medio ambiente y a la salud... Presidenta, pasarán a la historia por ser la que dejó al municipio convertida en un basurero”.

Posteriormente, fue el regidor Gerardo Ayala quien solicitó la palabra y enfatizó que la descompostura de las unidades no fue hecha por la misma administración y que debería de castigarse con cárcel a quien resulte responsable.

Por su parte, el regidor del PRI, Ramón Graciano, concordó y pidió que se llegue hasta las últimas consecuencias en el tema.

Por su parte, la alcaldesa Aurelia Leal López, una vez que los regidores tomaron el uso de la voz, recalcó que ya se están tomando estrategias en el taller municipal y que se está realizando una investigación porque se procederá contra quien resulte responsable.

“Esto que pasó con la descompostura de los camiones, alguien dijo por ahí, son fierros, pero no se pueden descomponer simultáneamente todos los vehículos y claro que se hará una investigación, la estamos haciendo. Nosotros ya echamos a andar estrategias en el taller, tenemos dos policías, se van a poner cámaras y si es posible, ya lo dije, vamos a llamar a la Guardia Nacional para que a todas aquellas personas que quieran venir a poner al municipio patas arriba, no lo van a poder hacer ya; ya no nos van a agarrar detrás de la puerta, nos vamos a ver de frente”.

Aprobaciones

Durante la sesión de Cabildo número 33, se aprobó por unanimidad la propuesta realizada por la alcaldesa, de que las mujeres trabajadoras se sumen al movimiento ‘El 9 ninguna se mueve’ sin que se vean afectados sus salarios.

En otro tema, se aprobó también la construcción del elevador en el Palacio Municipal con recursos del 2020, dejando sin efecto, el acuerdo del 2019, año en el que no se contó con recursos suficientes para su construcción.