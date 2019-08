Sé que estoy mejor aquí, en el Asilo: Ramón Octavio Vázquez

Guasave, Sinaloa.- Ramón Octavio Vázquez Vázquez nació el 1 de julio de 1941 en La Trinidad. Junto a otros 16 el adulto mayor pasa sus días en el Asilo de Ancianos, donde, dice, se encuentra mejor que en ningún otro lado.

Ahí llegó hace un año nueve meses y para caminar se apoya de una andadera, pues tiene problemas en su pierna izquierda, además de que no mira con el ojo derecho.

¿Cómo llegó al Asilo?

Entré por parte del DIF que nos atienden muy bien, esa es la realidad.

¿No tenía familia?

Estuve casado pero me divorcié y cuando se divorcia uno la mujer dice tú para allá y yo para acá, y los hijos con la mamá. Tuve dos mujeres más, un hijo con cada una; una de ellas es maestra y vive en Mazatlán.

¿A qué se dedicaba antes?

Al comercio, aquí en Guasave tenía negocio de calzado, trabajé en eso como 10 años y como 20 años en Villa Hidalgo, Jalisco, en una tienda de ropa. Allá no se vende otra cosa que no sea ropa.

¿Cuando se vino de allá a qué se dedicó?

Ya no pude trabajar. El DIF me trajo aquí por conducto de un amigo que trabaja en el Ayuntamiento, ahí estuve viviendo como unos tres meses en Los Ángeles del Triunfo donde vive él, yo vivía en la casa de al fondo, ahí pagaban la renta mis sobrinos, yo ya no podía trabajar, por eso me trajo el DIF aquí.

¿Y cómo se siente aquí?

Muy bien, aquí no nos hace falta nada, nos dan ropa, nos dan desayuno, comida y cena, nos dan un cuarto donde dorminos tres y estamos muy bien atendidos. Aquí nos acompañamos unos a otros, tenemos doctores y a mí me han sacado a San Blas con los médicos voladores por la cuestión de la vista.

¿Ve poco con su ojo?

Con este no veo nada (señala su ojo derecho), no lo notan ustedes pero con el puro izquierdo miro y no se puede operar porque me dijeron que si me opero las cataratas con el glaucoma puedo cegar, entonces no es conveniente la operación.

¿Se aburren aquí?

Sí nos enfadamos pero ¿qué hacemos?. Siempre platicamos entre nosotros pero es por la edad, yo tengo 78 años cumplidos y los demás también tienen 96, otro 98, el que va allá tiene 100, los cumplió el día de San Juan, es compañero de cuarto.

Se la lleva bien con ellos..

Nos llevamos bien, lo que pasa es que hay momentos que sí se desespera uno pero ¿qué va hacer?, hay que aguantar, la edad lo propicia para que uno entienda que lo malo está malo y lo bueno está bueno. Yo no veo nada de malo en que nos hayamos separado mi mujer y yo, así iba a ser.

¿Nunca se pregunta qué será de sus tres hijos?

Sí me pregunto pero no gano nada, al niño hace más de 30 años que no lo miro y mi exesposa no sabe que estoy aquí. También debe tener más de 60 años.