Sé que mis hijos están orgullosos de mí: Arnoldo Carlón, bombero de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Arnoldo Carlón Moreno es un integrante del cuerpo de Bomberos de Guasave, quien reconoce, tras narrar su historia, que inició en el año 1992 haciendo su servicio social, y eso hizo que le gustara el estar ahí por todo lo que hacían, así que decidió darse de alta como uno de sus voluntarios y hasta la fecha no se arrepiente.

Destaca que con el paso del tiempo le dieron la oportunidad de trabajar en Bomberos, la cual no desaprovechó y decidió tomarla sin dudar.

“Todo tiene un principio, solamente empecé con el servicio social y ya luego me quedé ahí para siempre”, resaltó muy orgulloso.

Expresó que al paso de los años, cuando era solamente voluntario, solicitó tres permisos, en los cuales se ausentaba desde seis meses hasta dos años, con el fin de buscar una manera de generar ingresos para mantener a su familia.

Todo era con el fin de salir a buscar la vida, uno pide permisos, pero vuelve de nuevo”.

También comentó que desde el 2010 hasta la fecha se encuentra siendo parte del equipo, pero ya no como voluntario, sino como trabajador con paga.

Agregó que tiene dos hijos, los cuales tienen 23 y 17 años, y asegura que se sienten orgullosos de él y que nunca le han exigido más tiempo de calidad, ya que respetan el trabajo de su padre a pesar de que tengan temor por el riesgo que corre al cumplir con él.

“Yo estoy seguro de que ellos se sienten orgullosos y felices, aunque también sienten cierto temor, sé que se sienten bien, pero el temor ahí está, porque los accidentes suelen suceder y uno está propenso a cualquier accidente, ya que nosotros estamos con un riesgo alto al cumplir con nuestro trabajo”, aseguró el bombero.

Respecto a los días festivos, como fue ayer el Día del Padre, Carlón Moreno dijo que para ellos los bomberos no hay ninguna fecha en especial, ya que se llega el día de turno del trabajo y se presentan con gusto para cumplir con él como es debido.

“Es nuestro trabajo y no hay fechas especiales, solo nos presentamos a cumplir con nuestra labor y aquí uno en ocasiones se reúne, ya que no todos son padres de familia”, señaló.

Reconoció que han tenido apoyo por parte de su coordinador, quien los respalda en días festivos, como en Navidad, Año Nuevo o el Día del Padre.

De igual manera comenta que al terminar su turno él sale a cumplir con otros trabajos, pero lo primero que hace el día que sale, es pasarla con su familia, pero después continúa laborando en un taller mecánico o haciendo rutas de repartidor en una cremería.

“En mis días de descanso trabajo en una cosa u otra, pero el día que salgo lo paso con mi familia, y si es día festivo celebramos otro día, ellos saben y están conscientes de que tengo que trabajar”, resaltó el tragahúmo.

El bombero reveló que le da mucha tranquilidad el que su familia está consciente de que tiene que trabajar y cumplir como corresponde, lo cual es algo que respetan a pesar de que en ocasiones deseen pasar más tiempo juntos.

“Me han apoyado mucho, y al entenderme me hacen sentir bien porque no estoy presionado porque me exijan el que tenga que estar con ellos”, indicó.

Aclaró que siempre se ha dado el tiempo para dedicárselo a su familia y que estén tranquilos.

Arnoldo Carlón dice que es importante el hacerse un espacio y poder convivir con la familia para no estar tanto tiempo distantes. “Uno se hace el espacio para poder dedicarles tiempo”, finalizó.

