Se quejan por las fallas y averías en semáforos

Guasave, Sinaloa.- Ante las fallas y desperfectos en semáforos que se han registrado en las últimas semanas conductores llaman a la Delegación de Vialidad y Transportes a intervenir para evitar los caos viales que se causan en las avenidas y bulevares al descoordinarse las luminarias o permanecer apagadas.

Son los conductores quienes se quejan al permanecer apagados o desincronizados los señalamientos en calles como la Cuauhtémoc, entre avenida Juan Carrasco, por el bulevar 16 de Septiembre, la calle Ignacio Ramírez y más bulevares como el Romualdo Ruiz Payán, a la altura de la Central Camionera.

En la actualidad se cuenta con 52 cruceros semaforizados y según Vialidad solo uno no está en función, refiriéndose al de la calle Ramírez y Juan Carrasco, esquina con un restaurante de sushis.

Ciudadanos como Salvador Duarte señalan que a las fallas que se registran en los semáforos se suman que hay otros que desde hace años dejaron de funcionar como los que se ubican por el bulevar Benito Juárez.

El problema es que al no estar funcionando como se debe se hace todo un descontrol porque no hay cultura vial y entre el querer ganar al cruzar de algunos conductores y otros no saber que hacer paralizan el tráfico, es una situación que se debe priorizar en la ciudad”, externó.