Se quejan por obstrucción de vía pública en la colonia La Florida de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Samuel Vergara denunció ante este medio la construcción de una propiedad por la colonia La Florida de Guasave, justo por la carretera que lleva a Los Ángeles del Triunfo, ya que el propietario está obstruyendo la banqueta, pues no dejó espacio al tirar una cerca en ese punto.

El quejoso solicita a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto debido a que se tiene que respetar el espacio peatonal para que se pueda transitar libremente por dicha área.

“Rumbo a Los Ángeles, por el lado de La Florida, están cercando una propiedad, pero no están dejando un acotamiento libre para lo que es la banqueta, entonces, pues no se me hace algo coherente de parte de esa persona, y también de que no se acerque ninguna autoridad, ya sea de Servicios Públicos u Obras Públicas para alinear ese solar”, comentó.

“Me imagino que debe de haber una autoridad competente para realizar un alineamiento de los terrenos y las calles, pero nomás uno hace una construcción y de volada nos cae Obras Públicas, y ahorita están dejando que pase todo eso, entonces cómo está esto, me molesta que con algunos son muy estrictos y a los que están haciendo mal las cosas, nada les dicen”, finalizó Samuel Vergara.

