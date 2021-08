Se recuperan mantos freáticos en la sierra de Sinaloa con las constantes lluvias

Sinaloa.- El gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (Jumapas) informó que en lo que va de esta temporada de lluvias les ha dejado más de 400 milímetros de agua, siendo que en toda la temporada del año pasado solo se contó con 200 milímetros.

Guadalupe Castro Quiñónez destacó que con este registro que se arroja, desde hace aproximadamente seis días los mantos freáticos se han recuperado, pues el nivel del agua ha empezado a subir en las norias.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Comentó que debido a que no se recuperaron los mantos freáticos con las primeras lluvias, el problema de la sequía continuaba, ya que no había agua en los pozos y se seguía trabajando con la distribución del vital líquido en pipas a las comunidades afectadas.

Agregó que ahora solo están apoyando a dos poblados, como son Los Cerrillos y la otra pertenece a la sindicatura de Ocoroni, suministrándoles el agua una vez por semana, esto debido a que les rinde más el líquido que les facilitan porque solo lo utilizan para uso doméstico, ya que no se ven en la necesidad de regar calles y plantas porque se han presentado lluvias constantes.

“Lo que pasa es que esas norias no han querido agarrar agua, por eso les seguimos apoyando”, destacó el funcionario sinaloíta.

Detalló que están haciendo varios pozos, los cuales ya cuentan con avances y estarán en Los Cerrillos, Tescalama, Ocoroni y en otras dos comunidades.

Reconoció que se encuentran satisfechos con la labor apoyando a poblados con escasez de agua, y ahora se sienten más tranquilos al saber que ya son pocas a las que se les suministra todavía.

“Ya podemos decir que la crisis acaba de pasar, y saber que ya no nos afecta con tanto gasto, aunque el gasto no es lo importante. Estoy tranquilo al saber que la gente ya no sufre de sequía, que eso sí es lo más importante”, expresó el gerente de la Jumapas.

Señaló que el río ya agarró agua y tienen aproximadamente tres días tirándole.

Castro Quiñónez comentó que mientras el río no agarre agua habrá problemas, ya que es el que le da veneros a todas las laterales y a los pozos, pues hay aproximadamente 20 pozos aledaños al río.

Leer más: Campamentos en Sinaloa, espera y angustia en hospitales de Culiacán y Mazatlán

Indicó que cree que hay más pozos a la orilla del río, ya que más de nueve comunidades se suministran de agua con los veneros de ese afluente.

En marcha la transición

Síguenos en