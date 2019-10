Se recurre a la creatividad para dispersar apoyos

Guasave, Sinaloa.- En torno a la desaparición de apoyos del Instituto Nacional del Emprendedor, Javier Lizárraga, secretario de Economía en el estado, externó que tienen que echar mano de la creatividad para impulsar los apoyos a comerciantes y que sigan vigentes pese a la restricción.

Ya no tenemos Inadem, ya no tenemos un sinnúmero de programas federales, eso es una realidad, pero no nos vamos a cruzar de brazos, esta es una realidad y tenemos que asumirla, afrontarla y tener la mejor creatividad posible para que estos programas sigan vigentes.”