Se requieren más de 7 mdp para reparar socavones

Guasave, Sinaloa.- Para la rehabilitación del nuevo socavón que se formó en la calle Cuauhtémoc, en la esquina con la Santos Degollado, se requieren de 3.8 millones de pesos más, además de los 3.7 millones que se supone ya se tienen aprobados por el gobierno del estado para la reparación del primer hoyo que surgió sobre la misma calle.

La gerente general de la Jumapag informó que se buscará de nueva cuenta el apoyo estatal para poder hacerle frente a este nuevo caso, pues la Junta no cuenta con recursos para realizar ninguna reparación de ese tipo.

Inversión

Nubia Puentes Llanos, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, informó que sobre la calle Cuauhtémoc se tienen ya dos zonas que deben de repararse, para lo que se requiere una inversión de más de siete millones de pesos.

“Tenemos dos zonas ahí, la que está sobre la Cuauhtémoc en la esquina que se forma con la Revolución, casi llegando al bulevar Central, en donde se requiere invertir tres millones 773 mil pesos y ahora está nueva zona, sobre la misma calle, pero en el entronque con la Degollado, en donde también se ocupa una inversión de más de 3.8 millones de pesos y que abarcaría hasta la Zapata.”

Puentes Llanos explicó que se buscará el apoyo del gobierno del estado para esta segunda zona, pues la Junta no cuenta con recursos para invetir en obras de esa magnitud.

“La primera zona, el gobierno del estado se comprometió a rehabilitarla. Ya se tiene aprobado el recurso y hasta el contratista. Desconocemos a qué se deba el retraso, porque eso ya le corresponde a Obras Públicas del estado, pero hemos estado insistiendo; y para esta segunda etapa, pues habremos de hacer lo mismo, gestionar con la ayuda de la alcaldesa, pues Jumapag no puede con una obra de ese nivel.”

Celeridad

La gerente de la paramunicipal detalló que a esta obra se le deberá de dar celeridad pues está contemplado que con la apertura del puente elevado, esa vialidad sea doble sentido.

“Esto tiene que darse ya, porque está contemplada la Cuauhtémoc como una vialidad muy importante ante la apertura del puente elevado y deberá de estar todo rehabilitado para entonces; ya se pasó la información y el presupuesto y sabemos que la alcaldesa hará lo suyo para que esto quede cuanto antes.”

Puentes Llanos señaló que por el momento el personal de la Junta solo acordonó el área en donde está el nuevo socavón, pues no cuentan con recursos para realizar otro tipo de acciones.

“La situación de la Junta no nos permite hacer nada más, solo acordonar el nuevo punto para alertar a la población, porque no queremos que sucedan hechos en los que se tenga algo que lamentar, y no solo afectaciones materiales.”

Para obtener las últimas noticias sobre coronavirus, regístrate dando clic en este espacio y te enviaremos la información al instante.