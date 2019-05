Se tiene un 80% de avance en la limpieza de panteones

Guasave, Sinaloa.- Los trabajos de limpieza en los panteones del municipio van en un 80 por ciento, señaló el director de Servicios Públicos, quien aseguró que para antes del Día de las Madres quedarán completamente limpios.

El funcionario añadió que se están realizando reparaciones en tuberías y en los sanitarios del camposanto de la ciudad para brindar un mejor servicio a los visitantes.

Rolando Gálvez Favela, director de Servicios Públicos, informó que desde hace una semana se están enviando cuadrillas a limpiar los panteones del municipio con el objetivo de que estén en buen estado para la celebración del Día de las Madres.

“Podemos decir que los trabajos de limpieza están en un 80 por ciento de avance. Desde la semana pasada empezamos a trabajar con cuadrillas, son aproximadamente 100 personas las que están participando para que el Día de las Madres los panteones queden en condiciones de recibir a los visitantes.”

Gálvez Favela señaló que antes de iniciar con las labores de limpieza se hizo una revisión en el alumbrado público, así como en las tuberías y los sanitarios, para verificar las condiciones en las que se encuentran y poder realizar las mejoras pertinentes.

“Desde antes de que se comenzara a limpiar estuvimos checando las lámparas, las tuberías, los baños y todo lo que pudiera necesitar mantenimiento o mejoras, para que se empiece también con la reparación y así el Día de las Madres no se presenten problemas con los servicios públicos, como ha ocurrido en años anteriores.”

El director de Servicios Públicos añadió que se contrataron plomeros para asegurar el abasto de agua, y los sanitarios ya fueron restaurados.

Denuncian quema de basura dentro del Panteón Municipal

María Reyes denunció que no pudo acercarse a la tumba de sus padres debido a que estaban quemando montones de basura dentro del Panteón Municipal y el humo les impidió llegar hasta la cripta.

No es la primera vez que queman basura dentro del panteón, pero en esta ocasión no pudimos ni siquiera llegar hasta la tumba de mis papás porque no nos dejaba el humo; busqué al encargado y me dijo que al parecer alguien le había prendido fuego a la basura desde la noche anterior, eso no debe de pasar, es un peligro.”