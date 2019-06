Se traba recepción de maíz en centro de acopio

Guasave, Sinaloa.- Transportistas de carga que trasladaron maíz a la empresa Agrícola los Valles se mantienen desde el jueves sin poder descargar sus unidades.

Hasta ayer los concesionarios no veían una solución inmediata a su demanda, pues se dio a conocer que en dicho centro de acopio hay una gran cantidad de maíz de temporadas anteriores, lo que impide que se haga el depósito de la nueva cosecha.

Problema

Marco Antonio Ramírez Castro, secretario general de la Alianza de Transporte de Carga de la CTM, señaló que hasta ayer el tema era preocupante, pues las trillas se están generalizando y los socios permanecen frenados en este centro de acopio sin poder descargar.

“Aquí hay un problema serio que ya veíamos venir y con mucho respeto lo digo, siempre hemos sido solidarios con los productores pero en esta ocasión no debemos nosotros pagar los errores de otras personas”, indicó. “No hay reciba porque hay maíz del ciclo anterior que no se sacó en tiempo y forma y ya llegó el momento, ya está el maíz viejo con el maíz nuevo y no se pueden mezclar, entonces nosotros no somos bodegas, lo hemos sido mucho tiempo, solidarios con el productor y con la misma bodega, ahorita estamos en busca de Felipe, el dirigente de la agrícola para que nos dé una explicación de qué va pasar.”

Cuota. La ley de movilidad y de tránsito vigente contempla una tarifa adicional por demora a cobrarse por día al productor una vez que ha llegado al destino.

Necesidad

Mencionó que diariamente los productores les están solicitando unidades para el acarreo y no se les puede atender porque muchas unidades están varadas sin poder descargar.

Tienen algunos desde el día jueves, tienen que venir a diario, estar aquí checando, y en las condiciones que está el precio del maíz ¿cómo le cobras una demora al productor?”, indicó.

Afectación

Señaló que tanto los transportistas como los productores están siendo afectados con esta situación, pues en el caso de los dueños de unidades están perdiendo la posibilidad de brindar el servicio de acarreo a otros clientes.

Además dijo que el problema se observa solo en este centro de acopio, pues en los demás sí ha estado fluyendo la recepción del grano.

Con esta dijo que son dos veces las que han tenido problemas en este centro de acopio durante este ciclo agrícola.

Contratos

El problema es que la empresa hizo el compromiso con los productores de recibirles el grano sabiendo el problema en el que están, pues así como esta hay muchas bodegas que validaron documentación y no han vendido el maíz, mientras que los productores creen que quedaron dentro de la contratación y no es real.

“Para qué especular con la gente”, manifestó, “en definitiva nosotros vamos a tener que tomar acciones muy responsables para evitar esta situación, yo de mi parte busco dar un buen servicio, pero no voy hacerle el trabajo a una bodega nada más porque no haya hecho lo suyo”.