Se trabaja para combatir necesidades: Director del Hospital General de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Ante los señalamientos que hiciera un grupo de trabajadores de manera anónima, así como el familiar de una persona internada en el área Covid, el director del Hospital General de Guasave aseguró que se está trabajando con todo para combatir las necesidades que se tienen en el hospital y que la misma demanda de pacientes han incrementado.

Confirmó la renuncia del doctor adscrito al área Covid, pero señaló que es debido a intereses personales.

Francisco Javier Flores Gaxiola, director del Hospital General, confirmó que el día de antier, el doctor Galván le presentó su renuncia, pero señaló que el motivo son intereses personales, pues él atiende pacientes de manera particular.

“Efectivamente el doctor Galván me pidió la renuncia antier, pero él tiene otros intereses, tiene mucho trabajo en lo privado y ahorita anda muy asediado con los pacientes y ese es el problema de él más que nada, es un conflicto de interés personal, porque sí me hizo saber una petición de medicamento y se lo hemos hecho llegar en tiempo y forma. Se quejó también de problemas con el aire en el área Covid, pero de inmediato se compraron los aires para reponer el que no estaba funcionando”.

Flores Gaxiola también reconoció que ha habido desabasto de medicamento, pero enfatizó que se ha trabajado en todo momento por combatir esa problemática. Además, explicó que las necesidades se han incrementado pues el número de pacientes también ha ido al alza y actualmente se tienen 22 pacientes internados y siete de ellos intubados con necesidades especiales de medicamento.

“Nosotros como directivos hemos estado preocupados y ocupados por solventar esa problemática. Hemos buscado miles de maneras de llenarnos de recursos para solucionar la problemática de los medicamentos, sobre todo. Es muchísima la demanda que hay ahorita, el número de pacientes hospitalizados incrementó a 22 y siete de ellos están intubados, esos pacientes intubados tienen un consumo muy importante de medicamentos, además de que algunos tienen neumonías, están infectados, con indicaciones de antibiótico de alto costo y nosotros no hemos bajado la guardia.”

El director del nosocomio añadió que de hecho se acaba de dar la indicación de que un recurso federal con el que cuentan para solventar gastos de energía eléctrica, agua y otros insumos, sea utilizado para la compra de medicamento.

“Se dio esta indicación porque se atraviesa el fin de semana y tenemos que tener medicamentos, para nosotros nuestra prioridad son nuestros pacientes y la atención médica. Nosotros no nos quedamos de brazos cruzados para nada ante la problemática.”

El doctor aclaró que el desabasto es en medicamentos, pues materiales médicos e insumos como ventiladores, monitores e incluso bombas de infusión, que son muy complicadas de conseguir, sí se tienen en el hospital.

Flores Gaxiola llamó al personal del hospital, a que en caso de tener alguna inconformidad o petición, se haga directamente con él o el subdirector del nosocomio.

“No hay porqué hacer las cosas de manera anónima, que se acerquen con nosotros, nosotros estamos en la medor disposición de atenderles, de buscar la forma de solucionar los problemas o las necesidades que se tengan”.

