Se van de paso con el volumen en sus negocios, delegado de alcoholes en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Además de incumplir con algunas medidas sanitarias como la admisión de menos clientes y el respeto de la sana distancia, hay negocios del giro restaurante-bar que están violando la indicación de los límites de sonido que deben tener en sus establecimientos.

El delegado de Inspección y Normatividad en el gobierno del estado mencionó que recientemente les enviaron un oficio a los distintos negocios de este giro, donde se les hicieron recomendaciones para que tengan prudencia con el manejo del volumen.

Excesos

“Tienen mesas en los pasillos, por donde debe caminar la gente y pues tienen la música muy alta y esas cosas. En los decibeles de los negocios realmente el que debe de actuar es Ecología Municipal, nosotros a veces que no tenemos motivos o a las instancias de Alcoholes no nos toca como tal, pero sí les podemos hacer recomendaciones para tener prudencia y ahorita es lo que estamos haciendo, les estamos recomendando que cuiden su licencia o permiso provisional y que no se pongan en evidencia para cualquier multa o algo de otra índole ya que no son centros nocturnos”, expuso Socorro Castro Gálvez.

Su giro es restaurante-bar, se les hizo la recomendación por el ruido y los horarios los hemos tenido muy a raya porque quien da extensión de horarios es el municipio y ya tiene como dos semanas que no da extensiones de horarios.”

Actividad

El funcionario estatal señaló con la nueva normalidad al permitírsele abrir a los restaurantes y ante la falta de centros nocturnos la gente empezó a acudir a los restaurantes.

“Pedían música, se festejaban sus cumpleaños, de sus amigos, en las mesas y pues se cambió ese giro botanero que no es centro nocturno, tienen que volver a la normalidad, no tienen porqué tener música alta”, expuso.

Y sí hemos tenido quejas no nada más en esa plaza, en varios establecimientos que son del mismo giro y los vecinos se quejan e incluso hasta los clientes se quejan, que no soportan el ruido.”

Labor diaria

Castro Gálvez mencionó que en la vigilancia diaria que realizan los inspectores de Alcoholes han tenido que estar muy al pendiente no solo del tema que tiene que ver con la venta de bebidas, sino también estos otros aspectos, y que por su parte hacen lo propio las otras dependencias como Salud Municipal, Coepris, Protección Civil, para vigilar que se cumplan todas las medidas de seguridad e higiene en dichos locales.