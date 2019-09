Secretaría de Turismo buscará ampliar presupuesto para el 2020

Guasave.- El secretario de Turismo en el estado informó que sostendrá la semana entrante una reunión con la Comisión de Turismo para analizar lo de la reducción en el presupuesto para el 2020, con miras de acudir hasta la Ciudad de México en busca de mejorarlo para Sinaloa.

El funcionario estatal enfatizó en que el turismo es la actividad económica del futuro para México, por lo que levantarán la mano desde el Congreso, pero también aseguró que de no recibir una respuesta favorable, desde el Gobierno del Estado se seguirá trabajando para potenciar dicha actividad en todo Sinaloa.

Buscarán más

Óscar Pérez Barros, titular de la Secretaría de Turismo en el estado, informó que, efectivamente, la reducción del 44 por ciento en el presupuesto para turismo en el 2020 no beneficia a nadie, y ante la tendencia en crecimiento de esta actividad que se está teniendo en el estado, se buscará la forma de ampliar el recurso para Sinaloa, en coordinación con la Comisión de Turismo en el congreso.

“Viene recortado el presupuesto en un 44 por ciento a nivel nacional, pero ya estoy en pláticas con la Comisión de Turismo que está encabezada por la diputada Gloria Himelda, y todos los diputados están convencidos y sabemos la importancia del turismo en Sinaloa; vamos a ir a México para platicar con quien se tenga que platicar para comentarles de la importancia del turismo en el estado”.

Pérez Barros señaló que el turismo es actualmente la actividad número cuatro hablando a nivel nacional, pero podría ser sin duda la actividad económica del futuro para México, por lo que se buscará que la reducción no se dé.

“Si vemos ahorita la actividad del turismo a nivel nacional es el número cuatro, pero el petróleo no tiene un futuro muy seguro, la manufactura va a bajar, y si quitamos las divisas que también son muy inciertas; la actividad económica del futuro para México es el turismo y ese recorte no nos beneficia a nadie y vamos a levantar la mano para que esto no suceda”.

El secretario de Turismo aseguró que desde el Gobierno del Estado se seguirá trabajando para impulsar el turismo en Sinaloa: “Definitivamente, tienen que sentirse seguros, tenemos un gobernador echado para adelante que le entiende muy bien al turismo. Vamos a seguir los esfuerzos, nosotros seguimos promocionando la marca Sinaloa”.

Presupuesto

Al ser cuestionado sobre a cuánto aspiraban respecto al presupuesto para el año entrante, el funcionario estatal dijo que se tendría que ver primero cómo viene el recurso para valorar, pero aseguró que como sea, se seguirá posicionando a Sinaloa en la actividad turística: “Primero que se defina lo federal, para poder ver ya lo del presupuesto estatal, y si es poquito, y si nos rebajaron, vamos a ver cómo le vamos a hacer para recuperar la otra parte, o sacarle beneficio para que Sinaloa siga adelante en el turismo”.

El funcionario estatal dijo que este año no recibieron nada federal “y miren cómo vamos, Sinaloa sigue empujando, sigue marcando la diferencia y vamos a seguir por ese camino y si cae el recurso federal que bueno, bienvenido, con eso haremos más todavía (en el sector)”.