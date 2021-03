Secretario de Pesca anuncia 11 mdp para Inspección y Vigilancia

Guasave, Sinaloa.- Evelio Plata Inzunza, secretario de Pesca en Sinaloa, anunció que son 11 millones de pesos destinados para el programa de Inspección y Vigilancia, operativo en el que por primera vez participará la Marina, y pretenden entre en vigor a más tardar el próximo día 15, al vedarse el camarón.

Durante una reunión que sostuvo con autoridades locales en sala de cabildo, explicó que este año pretenden implementar un operativo más fortalecido para el programa en mención, al trabajar en coordinación con la Marina, Conapesca y productores de mar abierto y ribereños.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Hoy por primera vez en la historia se va a tener la participación de los barcos de la pesca de altamar con elementos de la Marina a bordo para que haya más unidades de inspección y más respeto y no tengamos esa pesca furtiva en mar abierto, que se da en los meses de la reproducción de las especies en el mar.”

Leer más: Amplían programa de motores marinos a 500 los beneficiarios en Sinaloa

Coordinación

Plata Inzunza aseguró que el presupuesto que se tiene da la seguridad para solventar los costos operativos para los que participen en la pesca y gasolina para los operativos de Inspección y Vigilancia, así como algunos salarios para aquellos que colaboren a cuidar sus propias bahías.

Refirió que históricamente era la Conapesca con un número de elementos insuficientes para garantizar la inspección, por lo que ahora se busca realizar un trabajo en conjunto.

Por su parte, pescadores de la región señalaron que tradicionalmente en los últimos años se anuncia la veda de camarón y de forma inmediata se ve la presencia de los barcos sardineros en la zona acaparando el camarón como pesca incidental.

Leer más: Aprueban en Guasave inversión de 109 mdp del Ramo 33 para el ejercicio 2021

Raúl Leal Félix, presidente de la Confederación de Cooperativas Pesqueras, expuso que a los hombres del mar les interesa que la vigilancia se haga en el agua, para que sea preventiva y no se captura al reproductor como ha venido sucediendo con embarcaciones sardineras. “La pesca de la sardina es la única que no tiene veda y que aparte es libre de pescar, no tiene área restringida y no respeta la ley ni le prohíbe, pero la normativa oficial tampoco, porque ellos en su permiso no les marca límites.”