Sector comercio de Guasave no se recupera, pese al Día de las Madres

Guasave, Sinaloa.- El presidente de Canaco en Guasave comentó que con el reciente festejo del Día de las Madres en el sector comercio se vio un movimiento importante en ventas del 150 por ciento arriba de lo normal, cumpliendo con las expectativas que tenían, aunque en términos generales los números aún están bajos para ellos.

Luis Ariel Lugo Carvajal señaló que a pesar de haber tenido mucha demanda por el 10 de mayo, eso no significa que el sector comercio tenga resueltos sus problemas económicos, ya que hay giros que apenas llegan al 30 por ciento y otros que se encuentran en un 65.

Contraste

Insistió en que las ventas favorables por el Día de las Madres no hacen la diferencia de 360 días que no son tan buenos el resto del año.

“El hecho de que un día haya sido bueno no refleja en el bolsillo del comerciante ningún saldo positivo, y es importante que quede claro, porque las personas suponen que con un día bueno el comerciante ya tiene resuelto el gran atraso que traemos”, resaltó.

Indicó que cualquier agremiado puede confirmar que no se cuenta con ventas favorables, y que un solo día no hace la diferencia ni en lo más mínimo, ya que el pago de impuestos, el aumento en insumos y todos los detalles que golpean directamente al bolsillo del empresario, es lo que hace que una fecha positiva no sume nada.

Agregó que el respiro se diera si la situación no estuviera tan difícil y las ventas no fueran tan bajas, porque el flujo del dinero diario está muy llimitado para el comerciante, y esa es una realidad.

Futuro

Lugo Carvajal reveló que dejarán pasar este mes de tanto festejo y en los próximos meses se podrían estar llevando a cabo actividades a favor del sector.

Mencionó que ya cuentan con algunas fechas de los eventos que se realizarán, las cuales se estarán dando a conocer poco a poco.