Sector pesquero y ribereño en quiebra; la acuicultura sigue en la fila

Guasave, Sinaloa.- El presidente de la Confederación de Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa informó que la situación por la que pasan sus compañeros pesqueros tanto de altamar como ribereños es ya de quiebre, y que de no hacerse algo por la acuicultura, ellos siguen en la fila.

Ante las dificultades que están enfrentando ambos sectores se unirán en un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México este 6 de agosto, de donde no se moverán hasta obtener resultado favorables.

Crisis

Carlos Urías Espionoza, presidente de la Federación de Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa, informó que para sus compañeros pesqueros la situación ya es inoperable, al grado que, en el mejor de los casos, se aventurarían en un primer viaje, pero nada más, con la esperanza de que este les sea redituable y enfatizó que de no hacerse nada por la acuicultura entrarán en la misma situación.

“Para ellos ya no es operable, esa flota tendrá que pararse, estiman que en el mejor de los casos podrían animarse a un primer viaje, pensando que ese viaje tenga una captura razonable, pero no podrían ir a más, ya están en posición de quiebre y la acuicultura de no hacer nada, vamos enfilándonos a eso mismo, por ello es que es muy preocupante, y por eso es que todo el sector está trabajando unido para elevar nuestra voz.”

El plantón

Urías Espinoza explicó que este 6 de agosto, todo el sector del país sostendrá un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, en espera de que el presidente de la república los atienda y los escuche; añadió que son al menos cuatro puntos los que buscan tratar, puntos que les están afectando en gran nivel.

Haremos un plantón el sector pesquero y acuícola de todo el país el 6 de agosto en el Zócalo, porque vemos que la política pública cada día está deteriorando más nuestras capacidades, rentabilidad y amenaza este crecimiento que hemos tenido por años y pudiera acabarse simple y sencillamente.”

El presidente de la Confederación de Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa señaló que el primer tema que buscan tratar es el de los energéticos, pues los costos de la gasolina y el diésel están muy por encima de la media internacional debido a impuestos como el IESP y el IVA, y es una de las razones por las que el sector pesquero ribereño y de altamar se encuentran al borde de la quiebra.

Otro de los puntos a tratar es el recurso otorgado a Conapesca, que ha tenido una reducción de dos mil millones de pesos desde el 2017 a la fecha.

“Nosotros queremos que se recupere el presupuesto de esta dependencia y que le permita tener los impactos sociales que están previstos, manejados bajo sus propias reglas, por sus propios procedimientos, directo al productor, en un programa para atender al sector social más favorecido, no importa, lo que queremos es que el presupuesto esté en la dependencia.”

El tercer punto es sobre las importaciones, un tema sensible que está afectando en gran medida al sector acuícola.

“Las importaciones en este país están terminando con los productores nacionales porque para cualquier otro país es más barato producir que para nosotros; el camarón tiene años a la baja porque el mercado internacional está a la baja y los competidores tienen condiciones diferentes a la de nosotros, por eso decimos ‘piso parejo’ para que podamos ser competitivos. No queremos importaciones, porque se están quedando con los empleos que los mexicanos podemos tener y generar, con la riqueza que los mexicanos podemos generar y no la vamos a generar y ese recurso se tendrá que ir a otros países porque no estamos siendo competitivos, es un asunto de mercados.”

En el último de los temas a plantear está la inspección y vigilancia, este último en solidaridad con el sector pesquero y ribereño.

“Hay otro punto muy sensible para la pesca, a nosotros nos toca de manera un poco lateral pero somos solidarios, que es la inspección y vigilancia, el sector pesquero y el sector ribereño tienen una queja de todo el tiempo que es la pesca ilegal, en la temporada de veda hay pesca y esa pesca para ellos les afecta muchísimo, y están muy preocupados por ello; que sean programas más seguros, más eficientes que tomen las medidas necesarias para que efectivamente la pesca ilegal pudiera ser eliminada o al menos notoriamente disminuya.”

Urías Espinoza manifestó que no se moverán del plantón hasta recibir respuestas favorables.