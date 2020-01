Sectores productivos pidieron la baja de director de Ecología

Guasave, Sinaloa.- Una carta que le hizo llegar el Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa, donde señala que no quieren la presencia de Felipe Ruíz Moreno en la dirección de Ecología, por considerar nocivas las declaraciones que ha hecho en contra del sector desde su llegada al cargo, fue el principal elemento que se tomó en cuenta para su destitución, informó el secretario del Ayuntamiento.

Gerardo Peñuelas Vargas, indicó que a esta solicitud se unió la Federación de Coperativas Acuícolas del Municipio, que dirige Abelardo Armenta, así como socios de Canacintra y locatarios del Mercado Municipal, esto dijo fue la gota que derramó el vaso.

Ya traía mucha confrontación con directores de la administración, quería imponerse el de manera radical, no atendía instrucciones y eso no se vale. Porque no aguantaban sus actitudes de prepotencia, de soberbia y arrogancia y en el trato menos adecuado para atender así a diferentes sectores productivos del municipio.”