Sedesu señala inconveniente para habilitar relleno en El Mezquitón

Guasave.- Luego de una reunión que sostuvieron autoridades municipales con personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para ver el tema de la obtención de los permisos para el nuevo relleno sanitario en El Mezquitón, personal de dicha dependencia señaló una posible irregularidad debido a que aseguran hay una corriente de agua muy cercana a la superficie. Julio Villicaña Torres, director jurídico del Ayuntamiento, indicó que por parte del municipio contratarán a un despacho externo para que realice una consultoría con la que se determine la viabilidad.

Inconvenientes

“Parece ser que sí tiene la viabilidad, el detalle sería subsanar ciertas irregularidades, como el tema de la mecánica de suelo que se habla en el tema del agua, comentan ellos que hay agua muy abajo, sin embargo vemos aquí con las personas de Servicios Públicos y vemos que la membrana funciona perfectamente.” En el caso de que la consultoría determine que el terreno de El Mezquitón no es apto se están viendo otras alternativas. “Ya dependiendo de lo que digan los estudios pues ya veríamos qué determinación se toma o a dónde movernos. Tenemos que ver también con Bienes Muni-cipales pues se pudiera también la opción de adquirir en caso de que no tengamos uno propio; hay terrenos que no son tan costosos.” Villicaña Torres indicó que ellos tienen que estar preparados pues a como está la situación con la empresa PASA no saben qué es lo que pueda suceder.

Avances

El funcionario municipal dijo que estiman que en aproximadamente tres meses puedan cumplir con todos los requerimientos que exige la norma NOM-083 de la Semarnat. Dijo que harán todos los trámites para que el municipio cuente con un relleno sanitario, con el fin de no caer en problemas de contaminación por residuos sólidos ante una eventual suspensión del servicio con PASA.

Reafirmó que el municipio va a atender los requisitos de esta dependencia y de ser necesario contratarán a un despacho de consultoría ambiental para que se autorice el relleno en El Mezquitón.

En la reunión estuvieron presentes por parte de la Sedesu, Isabel Mendoza, subsecretaria del Medio Ambiente; Abel Romero, director de Protección al Ambiente, así como Ela-dio Gaxiola, jefe del departamento de Resi-duos Sólidos.

Como representantes del municipio estuvieron Julio Iván Villicaña, Felipe Ruiz, director de Ecología; Joel Quintero, tesorero, así como Rolando Gálvez, director de Servicios Públicos, y Gerardo Peñuelas, director de Desarrollo Social.

Compromiso

El secretario de Desarrollo Sustentable, Carlos Gandarilla, destacó que la intención es que en corto tiempo pueda autorizarse que en el terreno ubicado en la comunidad El Mezquitón pueda operar el nuevo relleno sanitario y que Guasave cuente con un espacio adecuado para el tratamiento de la basura. Entre los acuerdos generados en la reunión de trabajo se determinó que el Ayuntamiento solicitará a Semarnat la opinión técnica para verificar si es necesario el cambio de uso de suelo del terreno donde se tiene avance de obra para un relleno sanitario. Posteriormente, se iniciará la gestión para ingresar la Manifestación de Impacto Ambiental en la Sedesu.

A su vez, la Secretaría facilitará al municipio los expedientes que existen sobre el avance del proyecto de El Mezquitón.