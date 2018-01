Seguirán los recortes de personal en el Ayuntamiento

Guasave, Sinaloa.- Los ajustes en la nómina del Ayuntamiento tendrán que seguir, así lo manifestó Siria Sugey Lugo Bojórquez, tesorera municipal, quien aseguró que la instrucción girada por la alcaldesa es que en este mes el monto que egresa por ese concepto, poco más de 3 millones de pesos quincenales, se vea disminuido.

“La orden ya la dio, nosotros como la parte financiera estamos de acuerdo en que la situación no va a mejorar a menos que los ajustes sigan.”

Indicación

A decir de la funcionaria la alcaldesa se dirigió específicamente al oficial mayor, que es quien habrá de valorar los puntos en los que se debe recortar. Por su parte, Efraín Ibarra Espinoza, oficial mayor, reconoció que la solicitud ya fue planteada, sin embargo al cuestionarlo sobre el monto a reducir en la nómina y el número de empleados que tendrán que ser removidos este aseguró que el dato exacto no se lo han hecho llegar.

“Es un tema complicado porque se trata de personas que al igual que todos necesitan el trabajo, pero pues no hay más. En números así tal cual no tenemos una indicación precisa, podría hablarle yo de 15 o de 20 empleados, pero no me gustaría darle una información errónea.”

El recorte de personal será de manera paulatina, indicó, para evitar romper el balance en alguna área y afectar a los ciudadanos. “Lo que pasa es que hay temporadas en las que se requiere de más personal en cierta área, por ejemplo ahorita no podemos prescindir de nadie de Recaudación, en otros meses se necesita más gente en Protección Civil, en Vía Pública, así es esta situación.”

Ibarra Espinoza señaló que aunque no ha acaparado titulares la reducción de la nómina se ha venido realizando desde el anterior ejercicio.

“Se han venido haciendo, lo que pasa es que como son de una o dos personas quizá por eso no ha tomado tanta notoriedad. La instrucción que tenemos y que está en todas la áreas es hacer una evaluación constante para ir disminuyendo poco a poco a medida que las condiciones lo permitan para evitar descuidar el servicio que se le da a la ciudadanía.”

El funcionario refirió que la nómina es un poducto no acabado, por lo que dejó entrever que los recortes no serán solo por este mes.

“La nómina en un gobierno no tiene una cantidad específica para cumplir su función, como te digo hay épocas en las que se re-quiere más personal en tal o cual parte, cuando te asomas al ejercicio de gobierno te das cuenta que puede ser muy variable y puedes ir jugando con el esquema de ir reduciendo o aumentar en determinado sitio.”

Dificultades

La falta de liquidez para pagar el recurso correspondiente a cada empleado que se despide es en ocasiones lo que frena el despido.

“Cuando el patrón despide, en este caso el Ayuntamiento, tiene que cumplir con la responsabilidad y pagar lo que toca, la verdad es que en ocasiones no hay esa capacidad, por lo que eso explica la presencia de algunos trabajadores que ya tienen varios años en la comuna, y aunque se buscara en algún momento removerlos, ahí es más difícil”, aseguró.