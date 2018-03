Seguiré dando lo mejor de mí: Maryely Leal

Guasave, Sinaloa.- Fueron meses de arduo trabajo, donde se cuidaba hasta el último detalle para un día tan especial como fue el certamen de belleza Mexicana Universal Sinaloa, en el que la corona fue para la guasavense Maryely Leal, de 21 años, quien llena de felicidad comparte su experiencia para EL DEBATE, donde vivió todo un sueño, resultado de su esfuerzo y disciplina.

¿Cómo te sientes de ser la nueva representante de Sinaloa en tan importante evento?

Me siento muy emocionada, ansiosa y nerviosa por lo que viene, y sé que voy a dar lo mejor de mí luego de esto tan hermoso que me pasó.

¿Alguna vez pensaste en que obtendrías la corona?

Confiaba en mí, sin embargo yo miraba a todas la chicas muy bien preparadas y hermosas, sí estaba difícil pero nada fue imposible y viendo los resultados valió la pena todo.

¿Qué sentías en el escenario antes de saber el resultado?

La verdad cuando quedamos mi compañera y yo me dio fe y sentí que yo era la ganadora antes de saberlo, y cuando dicen mi nombre fue el momento que no sabes ni qué te pasa por la mente, son muchísimas cosas, todo con emoción y fue algo hermoso.

¿Cómo te sientes de representar el estado?

Pues es mucha responsabilidad pero sé que lo puedo lograr y para eso trabajaré y me prepararé para lograrlo y dejar en alto a Sinaloa, así que el próximo 27 de mayo espero darles buenos resultados a todas las personas que me han apoyado hasta este sueño que estoy viviendo.

¿Y qué es lo que sigue después de esto?

Participaremos 32 chicas en Acapulco durante un reality show, donde solo quedarán 6 finalistas, quienes asistirán al certamen y de ahí se elegirá a la representante de México, y es por eso que estoy muy emocionada de saber que puedo ser yo, con la fe puesta en que daré lo mejor de mí y haré un buen papel en el certamen nacional.

Maryely Leal en el certamen

¿Qué dice tu familia de todo esto?

Pues están superfelices, todos vinieron a apoyarme, también toda la gente hermosa de mi Cubiri, todos están contentos, ya celebraron mi triunfo y por eso les agradezco a cada una de las personas que han estado atentas en esta nueva faceta de mi vida, así como cada mensaje y llamada que recibí felicitándome y deseándome lo mejor.

¿Cómo viste el apoyo de tus amigos?

Me quedó muy claro que tengo demasiados amigos, simplemente al mirar toda la porra que tenía en el auditorio me quedé sorprendida y siempre les agradeceré de corazón su lindo apoyo.

¿Cuéntanos cómo viste a tu mamá durante toda la trayectoria?

La sonrisa de ella me lo dijo todo, así como mi abuelita Isabel, que siempre creyeron en mí, gracias a ellas yo soy lo que soy en este momento. No me canso de agradecerles todo lo que han hecho por mí desde pequeña y ahora que me veo con la corona no tengo palabras para agradecerles a ellas y a todas las personas que han estado muy atentas de esta trayectoria.

De Guasave es la diseñadora del vestido de Maryely

La diseñadora Ara Rentería señaló lo orgullosa que ese siente de que la ganadora de Mexicana Universal Sinaloa portara su confección, la cual fue realizada con menos de 10 días, logrando una de sus mejores creaciones.

Ara Rentería

Dejó en claro que estaría dispuesta a participar en el siguiente vestido que la ganadora de Guasave pudiera usar en el puerto de Acapulco durante la final. “Me encantaría participar en otro evento, pero estoy consciente de que hay más diseñadores que tienen más años en estos eventos, pero sería la más feliz de diseñar de nuevo algo para Maryely”, manifestó.