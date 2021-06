Seguridad Pública Municipal de Guasave vigilará de cerca las urnas este 6 de junio

Guasave, Sinaloa.- Con coordinación entre los tres órdenes de Gobierno se trabajará este 6 de junio para garantizar una jornada electoral tranquila, sin hechos que pongan en riesgo a la ciudadanía, señaló el director de Seguridad Pública Municipal de Guasave.

Detalló que en los recorridos de vigilancia estará participando la totalidad de los elementos que se tienen en la corporación.

Miguel Ángel Martínez Catana, director de la Policía Municipal, informó que durante las elecciones se llevará a cabo un operativo para garantizar la seguridad de los ciudadanos y adelantó que ya se tiene la metodología con la que se trabajará.

Añadió que todo el personal estará participando en la vigilancia de la jornada electoral. “Está contemplado realizar un operativo con el personal que tengo bajo mi cargo, ya cada quien sabe sus áreas, sus itinerarios, los lugares donde ellos van a estar trabajando, antes, durante y después de la jornada electoral; sería el grueso de la corporación que estaría participando, son 250 elementos aproximadamente”.

Martínez Catana indicó que se estará muy cerca de las urnas, de las casillas y de la ciudadanía, por lo que se trabajará de manera coordinada con los tres niveles de Gobierno.

“Vamos a estar muy cerca de las urnas, de las casillas, a distancia pero vamos a estar muy pendientes, haciendo recorridos constantes para garantizar la seguridad a la ciudadanía y siempre coordinándonos con otras instancias, los tres órdenes de Gobierno vamos a estar muy al pendiente.”

El director de la corporación explicó que sí ha recibido peticiones de seguridad de parte de los organismos electorales para este día, sin embargo, enfatizó que aunque no se tuvieran, es responsabilidad de ellos como Seguridad Pública.

“He recibido peticiones, pero aunque no hubiera recibido esas solicitudes nuestra obligación es estar muy al pendiente, muy cerca, como Seguridad Pública y esto va a ser en coordinación con la Guardia Nacional y con otras fuerzas federales”.

Martínez Catana explicó que visualizan una jornada tranquila, pero recalcó que en caso de ser necesario, aplicarán el Bando de Policía y Buen Gobierno.

“Contemplamos una jornada muy serena, normal, tranquila, eso es lo que estamos esperando y vamos a estar muy al pendiente, esperemos que no haya necesidad de aplicar el Bando de Policía y Buen Gobierno por alteraciones del orden que pudieran por ahí suscitarse”.

Respecto al ambiente de violencia que se ha vivido en otras partes del país, el director de la corporación señaló que en Guasave no se ha presentado ningún hecho de alto impacto, pero no bajarán la guardia en ese sentido.

“Vemos que en otros municipios de otros estados se han suscitado casos violentos, pero aquí no, aquí no ha ocurrido nada de eventos, pero no por eso nosotros vamos a estar con los brazos cruzados, nosotros seguimos trabajando de manera normal y más en esta jornada electoral para que la ciudadanía se siga sintiendo segura como siempre”.