Senador llama a mujeres a participar y exigir igualdad en política

Guasave, Sinaloa.- Un llamado a exigir los espacios que por equidad les corresponde hizo el senador Rubén Rocha Moya a las mujeres del municipio en el encuentro “Las Mujeres y la Legislación en la 4T, Diálogo con Mujeres Sinaloenses.”

El legislador federal señaló que existe un rezago histórico en cuanto a la discriminación de las mujeres, pero con la Cuarta Transformación la igualdad se está consolidando.

En este sentido destacó que el punto de partida es ir “construyendo una verdadera cultura de igualdad de hombres y mujeres”, tanto en los ámbitos de gobierno como en cada una de las actividades en la sociedad.

Llamado

“Hay que participar y exigir nuestro espacio con igualdad y equidad. El 2021 se van a elegir 18 presidentes o presidentas, deberá haber para que haya igualdad, nueve candidatas mujeres y nueve candidatos hombres, pero resulta que no hay que mandar a las mujeres a los municipios donde no votan... al cabos que vamos a cubrir la cuota, no, hay que hacer la clasificación de los municipios donde tenemos posibilidades de ganar y ahí también debe haber igualdad”, expuso.

“Los municipios de importancia: Ahome, Guasave, Culiacán, Mazatlán, etcétera, están vedados para las mujeres y además nosotros como cuarta transformación gobernamos esos municipios, ¿qué quiere decir?, que tenemos alta competitividad y se necesita que las mujeres vayan a esos municipios donde pueden ganar y ser gobierno.”

Les dijo a las asistentes que además de la política las mujeres pueden destacar en otros ámbitos como la agricultura, en lo empresarial, la ganadería y todas las actividades económicas.

Lucha constante

En su participación, la alcaldesa María Aurelia Leal señaló que siguiendo el ejemplo del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, esta administración tiene mujeres de gran capacidad en puestos clave.

La presidenta municipal señaló en su mensaje, que han sido décadas de lucha en el país, para que la mujer tenga mayores espacios y de reconocimiento a su capacidad, “por eso nos debemos mantener unidas para sacar adelante los problemas que nos aquejan”.

Rubén Rocha Moya en Guasave en el encuentro “Las Mujeres y la Legislación en la 4T, Diálogo con Mujeres Sinaloenses.”/El Debate

En el evento participaron además como expositoras la doctora Cecilia Ramírez Montoya, la abogada y catedrática de la UA de O Gloria Amador Santos; Teresa Orrantia, representante del sector ganadero de la región del municipio de Sinaloa y Leonor Espinoza, presidenta de Canaco Guasave.

Graciela Domínguez Nava, diputada local y presidenta de la Junta de Coordinación Política, hizo un reconocimiento público al trabajo hecho por las mujeres en el Congreso, y aseguró que la Cuarta Transformación ha fortalecido el liderazgo de las mujeres, quienes son activas defensoras de los derechos humanos.