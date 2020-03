Señalan brote de hepatitis en primaria de El Cerro Cabezón, Guasave

Sinaloa.- Madres de familia de alumnos de la escuela primaria Justo Sierra, ubicada en El Cerro Cabezón, señalaron que en el plantel existe un brote de hepatitis y pidieron la intervención de las autoridades de Salud, pero también del municipio, pues en la escuela no se cuenta con drenaje, ni agua potable.

Detallaron que hasta el momento se tienen tres casos confirmados, todos registrados en quinto grado.

Preocupación

Teresa Reyna, madre de un estudiante de dicha primaria, manifestó el temor que sienten los padres de familia tras la confirmación de tres casos de hepatitis en estudiantes de quinto grado.

“Ya son tres los niños enfermos del mismo salón, la verdad es que los padres tenemos miedo de que nuestros hijos terminen contagiándose, es algo muy peligroso y un problema que debería de atenderse de inmediato.”

Niños en el pueblo Cerro Cabezón. Foto: El Debate / Mauricio Valenzuela

Ashly Rubio, mamá también de una menor que estudia en el plantel, indicó que ellos como padres de familia estuvieron realizando labores de limpieza en el aula y en los baños, pero al tener problemas con el agua no pudieron hacer mucho.

“Nosotros como padres de familia limpiamos el salón, las sillas, las ventanas, los pisos, desinfectamos todo, limpiamos también los baños, pero no hay agua, no pudimos hacer mucho, no hay agua para que la suciedad se vaya.”

La madre de familia mencionó que el problema de la falta de drenaje y agua potable en el plantel tiene muchos años, y ninguna autoridad hasta el momento ha hecho algo por mejorar la situación, a pesar de que se puede afectar la salud de los estudiantes, como está ocurriendo.

“Tenemos muchos años con el problema, y mientras no se solucione de raíz los niños son los que van a estar pagando los platos rotos, enfermándose, uno como padre no quiere eso, por eso pedimos el apoyo de las autoridades municipales para que eso se arregle.”

Por su parte, Jesús Cázarez externó que él tiene a dos niñas en la misma escuela y la preocupación es la misma.

“Tengo a dos niñas, y sí, no están en el mismo salón de los niños que están enfermos, pero es la misma escuela, y la situación es preocupante para todos los papás, porque no queremos que nuestros hijos se enfermen.”

Sin atención

La mujer señaló que desconocen si los directivos del plantel dieron aviso a las autoridades de Salud, pero enfatizó que a la escuela no se ha presentado ninguna autoridad, ni de Salud, ni de la SEP.

“Yo no he hablado con la directora, no sé si ya dio aviso, pero aquí a la escuela no ha venido nadie de Salud, no se ha hecho nada más que lo que nosotros como padres de familia hicimos, tampoco nadie de la SEP que nos pueda decir a dónde dirigirnos o qué hacer y la verdad estamos muy preocupados.”

Medidas

Ashly Rubio mencionó que los padres de familia se pusieron de acuerdo y como medida de presión para que se le dé solución al problema tan serio que se tiene en la escuela, tomarán el plantel a partir de este día.

“Nosotros ya no podemos darle más tiempo al tiempo, la situación está muy crítica aquí, como para encima tener a nuestros hijos enfermos, así que decidimos que vamos a tomar la escuela, la vamos a cerrar porque los niños no pueden estar estudiando en esas condiciones y corriendo el riesgo de contagiarse.”

“Aquí vamos a estar desde las 7 de la mañana, porque ellos entran a la escuela a las 7:30 y queremos estar antes, queremos que venga el personal de Salud para evitar que haya más contagios, pero también que venga la gente de Jumapag o del gobierno municipal, porque si lo del drenaje sigue igual el problema se va a volver a presentar de nuevo en un tiempo más. Queremos una solución al problema de raíz”, manifestaron los padres de familia.