Señalan colapso en el Hospital General de Guasave por falta de insumos y medicamentos

Guasave, Sinaloa.- Desabasto de insumos y medicinas, la renuncia de uno de los doctores adscritos al área covid, aires acondicionados sin funcionar, personal reinfectado y hasta venta de medicamentos es lo que señalan está ocurriendo en el Hospital General de Guasave, justo en medio de la tercera ola de la pandemia.

Trabajadores que pidieron mantener sus nombres en el anonimato por temor a represalias, comentaron que el miércoles trascendió la renuncia de un doctor del área covid, quien señaló que no se le proporcionaba ni lo más indispensable para atender a los pacientes.

“Fue ayer al mediodía cuando el médico intensivista del área covid renunció por falta de insumos y material médico; se me hace una injusticia porque tenemos a muchos pacientes intubados y él es uno de los médicos que ha sacado a mucha gente con covid adelante y no se vale quedarse sin un buen médico a causa de que en el hospital no quieran comprar ni lo más necesario”.

Los empleados señalaron que la situación que se vive en el nosocomio es preocupante y crítica, pues además ellos mismos tienen que solventar los gastos de sus insumos de protección, como los cubrebocas.

“Es muy crítico lo que está pasando ahorita en el hospital; no se les facilita a los doctores y enfermeros lo necesario para atender a tantos pacientes que hay; es preocupante que no se haga nada”.

Por su parte, Jorge Castellanos, quien tiene a un familiar internado en el área covid, denunció que a los pacientes los tenían sin aire acondicionado y que él se encontraba en el lugar cuando el doctor, a quien identificó con el apellido Galván, quiso renunciar por falta de insumos.

Añadió que los familiares que estaban presentes hablaron con el director sobre la falta de medicinas y el problema del aire, lo cual en cuestión de minutos se solucionó, dejando en evidencia que se cuenta con material, pero no se les brinda a los médicos.

“No servían los aires, y la gente de covid, adentro, nos dimos cuenta nosotros, además andaba queriendo renunciar el doctor Galván y todos los enfermeros, porque no había medicina ni cómo intubar, no dejamos que renunciara porque es el que atiende esa área. Imagínese si renuncia, se nos muere toda la gente ahí; nos juntamos todos y fuimos con el director y en 20 minutos llegó la medicina y pusieron los aires acondicionados, quiere decir que los tenían ahí y nuestra gente sufriendo”.

A decir del denunciante, también se les ha ofrecido ahí mismo medicamento en venta del que supuestamente no se tiene en el hospital.

“Nos tocó el caso de que llegara a vendernos medicina un enfermero, la verdad no lo identificamos, pero llegó a vendernos medicina del mismo Hospital General, medicina que supuestamente no hay en el hospital y la andan vendiendo y la gente muriéndose aquí”.

Jorge Castellanos indicó que es un completo desorden el que se tiene en el Hospital General y que el desabasto de medicamento e insumos los está superando con mucho.

Víctor Garza Bustamante, líder del sindicato del Hospital General, confirmó que la situación que se está viviendo en el nosocomio es crítica, pues hay demasiados pacientes, además de tener problemas con los insumos y el equipo que se requiere para poder atenderlos.

“Vino gente de la Secretaría de Salud para ver lo del hospital, para hacerlo todo covid, pero al final se dejó como hospital híbrido, el problema es que estamos batallando por equipo e insumos nuevamente; la gente es quien tiene que comprar hasta sus cubrebocas; además hace falta medicamento importante y el hospital está lleno”.

Garza Bustamante también informó que ya hay personal reinfectado de Covid-19, pese a estar vacunado. “Somos entre seis y siete personas las que hemos caído en reinfección, aunque ha sido leve hasta el momento”.

