Señalan de influyentismo a regidor morenista de Guasave, Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Luz Esther Chon Álvarez, expareja del regidor morenista Gerardo Ayala León, se presentó en la Fiscalía para exigir celeridad en el proceso que inició desde el 2018 en contra del edil por violencia familiar y que hasta el momento ha permanecido pausado.

Añadió que tanto el regidor, como la que fungía como directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Georgina Burciaga, se han valido de sus puestos para que el proceso legal se mantenga detenido.

La situación

La denunciante explicó que fue pareja durante 30 años del edil morenista y es madre de tres de sus hijos, pero ante una situación de violencia verbal, en la que incluso salió a relucir un arma blanca, decidió presentar una demanda formal por violencia familiar en el año 2018 y aunque se generó una orden de restricción, el proceso simplemente no avanzó.

“Yo interpuse una denuncia por violencia familiar en contra del señor Gerardo Ayala León, el regidor, en el 2018, ya estaba en proceso de ser funcionario público cuando yo me separé de él y yo acudí mucho a las instancias... Me dicen que lo que hice no sirvió de nada, desvalidan esa información, yo la verdad me siento oprimida; como un tipo de amenzas me dan también para que ya no siga en esto, he recibido llamadas y me dice que él tiene blindado todo, que tiene ojos por todos lados.”

Chon Álvarez señaló que el proceso está detenido pues desde el Immujeres no se le dio el seguimiento debido.

“Esa gestión que hice no tuvo el proceso debido ya que fue obstaculizado por la señora Georgina Burciaga Armenta, quien no dio seguimiento, en mi caso esta señora paró la situación porque hay conflicto de interés, porque el padre de mis hijos está con ella.”

Visiblemente temerosa, la mujer señaló que tras estas declaraciones públicas, hace responsable de cualquier cosa que le suceda a ella o a su familia al regidor morenista.

“Yo he sido amenazada para que no venga, yo temo, y aquí lo quiero decir públicamente, después de esto, responsabilizo directamente a ellos si a mí me llega a pasar algo o a mi familia.”