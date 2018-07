Señalan de lentos los trabajos de rehabilitación carretera

Guasave, Sinaloa.- Como lentos han catalogado autoridades y vecinos los trabajos de reconstrucción de la carretera estatal Guasave-Bamoa, donde debido al pésimo estado de la vía se retiró el pavimento desde hace más de tres semanas.

Noé Castro Valenzuela, síndico de Nío, indicó que la maquinaria se concentra en un tramo de Pueblo Viejo, pero no se nota avance debido a que se han tenido que parar los trabajos por las recientes lluvias.

La verdad, va muy lento, porque los tiempos no han favorecido y es imposible con el material que andan laborando. La maquinaria trabaja, se hunde el material y tienen que volver a trabajar. Es por eso que no salen de la comunidad Pueblo Viejo. Esperemos y pronto se llegue hasta lo que es la comunidad Nío, al ser una vía de las más dañadas”, expresó.

Caso omiso

Previo al inicio de los trabajos, Castro Valenzuela expuso que han hecho saber a la Dirección de Obras Públicas sobre el deterioro de la vía justo a 100 metros de llegar a Nío, pero no han logrado que se les bachee, bajo el argumento que de nada sirve, porque lo que se requiere es de nuevo pavimentar.

“Las gestiones se han hecho, pero la respuesta que me dieron es que no era muy factible bachear porque son grandes los hoyos que se tenían que rellenar y con el tiempo de lluvia los baches se volverían a ver. Lo que me dijeron es que sería trabajo perdido, porque la carretera estatal ya no aguanta ni está para un bacheo, se tiene que reconstruir.”

Indicó que para esta fecha esperaban ver un mayor avance, pero siguen trabajando en el mismo tramo desde que iniciaron.

Se hizo un tramo de reencarpetado hasta la entrada de la comunidad Pueblo Viejo. “De ahí en adelante se arrancó lo que es el asfalto. Nosotros cuestionamos a la constructora y nos dicen que se destinó dinero de recurso federal y el encarpetado fue por orden del Estado. Fueron las explicaciones que nos dieron.”

En veremos

El síndico de Nío, al igual que otros, expuso que no se les informó con exactitud cuándo quedaría culminada la obra, pero declaró que es una de las vías estatales de mayor circulación y esperan que se le dé prioridad y se vean avances considerables en las próximas semanas.