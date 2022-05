Señalan de prepotente a directora de Vía Pública en Guasave, Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Con verdadera molestia, el propietario de un negocio de tacos ubicado en la calle Niños Héroes, esquina con Macario Gaxiola en Guasave, así como un grupo de comensales que se encontraban en ese momento, señalaron de prepotente y abuso de poder a la directora de Vía Pública, Rita Gandarilla, que al no ser atendida en el momento, envió a inspectores para que retiraran el puesto.

Caín Medina Román, propietario del negocio de tacos señaló que ayer por la mañana, la directora de Vía Pública y dos mujeres más llegaron al negocio y pidieron de comer, pero al decirles que tendrían que esperar su turno, lo amenazaron con mandar quitar el negocio, lo que sucedió momentos después.

“Llegaron como clientes, sí tenían gafetes, pero no pude atenderlas en el momento porque tenía varios pedidos por delante, me amenazan, se cruzan la calle, le toman fotos al puesto y se retiran pero más tarde unos inspectores me traen una notificación de que tengo 24 horas para quitarme; eso no es justo, es prepotencia.”

Cecilia Ruiz, Rina López y Luis Fernando López, clientes que se encontraban en el sitio, afirmaron que la funcionaria nunca llegó pidiendo el permiso del negocio o haciendo referencia a que se trataba de una inspección.

“Ellas llegaron pidiendo tacos, se les dijo que tenían que esperar y luego vinieron las amenazas de que le quitarían el puesto pero no creímos que era en serio porque no sabíamos quién era, hasta que llegaron los inspectores; eso es abuso de poder la verdad, porque por no atenderlas en el momento en que ellas quisieron, ya le mandaron quitar la taquería”, indicó una de las testigos.

Medina Román aseguró que tiene la anuencia de los propietarios del lugar en el que se instaló y reconoció que si bien no cuenta con permiso de la Vía Pública, hay formas de hacérselo saber y solicitarle que lo tramite, pero no por el hecho de no haber atendido a la directora de dicha área.