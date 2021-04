Señalan en Sinaloa que la Guardia Nacional descuida seguridad por custodiar vacunas

Guasave, Sinaloa.- El presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, criticó y lamentó que en Sinaloa la Guardia Nacional esté descuidando la seguridad para ocupar a toda la corporación en el cuidado de una vacuna y con “hieleritas” en mano, haciendo una parafernalia de un asunto en el que siempre se ocupó y responsabilizó el sector salud.

Enfatizó que en México se está viviendo un problema grande en materia de seguridad, pues en tan solo dos años y medio suman más de 80 mil muertes y la Guardia Nacional ha descuidado totalmente ese asunto, e hizo énfasis que no obstante de haber fracasado con sus acciones, los traen en temas que tienen que ver con la vacunación.

“Si me lo hubieran contado no lo hubiese creído, que a los integrantes de la Guardia Nacional los traigan con una hielera, y eso se me hace verdaderamente asombroso porque los programas por muchos años los ha hecho el personal de Salud y se han erradicado otras enfermedades y lo hicieron calladitos de la boca, vacunando casa por casa, pero ahora traen una parafernalia enorme también con los Servidores de la Nación, que tampoco tienen nada que hacer en esas actividades”.

El abogado dijo que es necesario que la Guardia Nacional cumpla con lo que establece el artículo 21 Constitucional, encargados de la seguridad de los ciudadanos, de coordinarse con las demás fuerzas del orden para poder contener el fenómeno de la violencia en México.

Refirió que se creó la Guardia Nacional bajo la justificación de que serviría como instrumento para efecto de coordinar y capacitar a todas las autoridades locales. “Y eso es mentira, nosotros sabemos que desde que se creó la Guardia Nacional, los índices de violencia han estado espantosamente más altos”.

Beltrán Verduzco dijo que ven un problema en materia de seguridad que la Guardia Nacional ha descuidado ese asunto y fracasado, ocupan a los elementos en temas que tienen que ver con la vacunación y que los traigan cuidando una vacuna. “Ni siquiera se ha vacunado al 5 por ciento de la población en el país, entonces los va a traer todo el sexenio cuidando vacunas, y eso es lo que no queremos y se aboquen al trabajo”.

Lamentó que algunos candidatos a la gubernatura consideren que el tema de las adicciones no es un tema local ni del estado, y considera que no quieren ahondar en el tema.

“Es un tema de todas las autoridades municipales y estatales y el no trabajar en ello significa que vamos a seguir viendo una sociedad descompuesta, y queriendo que la Federación venga y nos rescate en este tema”. Señaló que para eso está el Congreso de Estado, para aprobar presupuestos suficientes para que atiendan las causas.