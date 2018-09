Señalan fallas en el electro del Seguro Social

Guasave, Sinaloa.- Derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social denunció que el electrocardiograma que tienen en la unidad hospitalaria de esta ciudad no es suficiente para brindar todas las atenciones que requieren, y añadió que presenta fallas que no permite que el resultado sea completamente veraz.

Ante la denuncia, el director del IMSS en Guasave aceptó que se tiene fallas con el aparato, pero aseguró que no es el único con el que se cuenta.

Denuncia

Óscar López denunció ante este medio informativo que se encontraba en consulta, a punto de practicarse un electrocardiograma, cuando tocaron la puerta y les solicitaron el aparato pues se requería en el área de Urgencias.

Fueron por el electro porque lo ocupaban en Urgencias y ya no me hice el mío, después fui a localizar el aparato y me enteré de que es el único que se tiene y que por si eso fuera poco, tiene fallas que no permite que el primer resultado sea completamente veraz.”