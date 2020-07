Señalan falta de cultura e higiene en grandes empresas en Guasave

Guasave, Sinaloa.- La directora del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guasave recalcó que se está cumpliendo al pie de la letra con la incapacidad de los trabajadores de empresas afiliadas al IMSS y señaló que si existe un gran número de contagios dentro de dichos centros de trabajo, es debido a la falta de cultura e higiene que se mantiene, pues no se están aplicando los protocolos de seguridad de manera correcta.

Añadió que en cuanto al personal médico de la institución, no se les da incapacidad hasta confirmar el diagnóstico, pues podrían quedarse sin personal.

Señalamientos

Trinidad Leyva Verduzco, directora del IMSS en Guasave, enfatizó que el Seguro Social sí está cumpliendo con el derecho de los trabajadores al incapacitarlos durante 14 días en caso de presentar síntomas relacionados con el COVID-19.

Señaló que lo que está haciendo falta es educación, cultura e higiene en esas empresas para evitar que se registren más contagios.

La gente que llega a nuestro instituto, gente que son de empresas, que son externas, se les da su incapacidad de 14 días y se hace un seguimiento de ello, entonces no es la falta de una incapacidad, es la falta de cultura, la falta de higiene y la falta de prevención; vemos en redes sociales la situación de la empresa Contec con mucha gente contagiada, pero vemos las fotos y no tienen la sana distancia y no tienen cubrebocas”.

Leyva Verduzco detalló que como primer paso para la reactivación era precisamente cuidar las entradas, que toda la gente traiga cubrebocas, que se pongan alcohol gel y guarden la distancia, sin embargo, ahí no se está cumpliendo el protocolo.

Personal del IMSS

La directora del nosomocio indicó que en el caso del personal del IMSS, no se les está dando incapacidad en cuanto presentan síntomas, sino hasta que se compruebe el diagnóstico, pues de lo contrario, podría quedarse sin personal en momentos en donde se exige mucha atención.

“Con nuestros trabajadores, en el momento en el que presentan un síntoma, no les damos incapacidad, se las damos hasta que nuestra prueba sea positiva, porque si yo a un trabajador de la salud le hago una muestra hoy y en cinco días me sale negativo lo integro a trabajar; pero si yo a ese trabajador le doy una incapacidad de 14 días voy a tener un trabajador menos por ese periodo, entonces les estamos dando retroactivos, no así a nuestras empresas afiliadas, a ellos sí se les da incapacidad”.

