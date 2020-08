Señalan irregularidades en proceso de renovación de dirigencia sindical de Jumapag

Sinaloa.- Horas previas a que se realice la elección de la nueva dirigencia del sindicato de trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag), los líderes de dos de las tres planillas participantes señalaron tener conocimiento de la supuesta compra de votos que se está dando de parte de la planilla roja, dirigida por Roberto Acosta Quevedo, quien busca la reelección.

El actual dirigente del Sindicato de Jumapag negó los señalamientos y enfatizó que su planilla solo se ha enfocado en exponer sus propuestas y trabajar limpiamente en el proceso.

Señalamientos

Israel López Cortés, quien encabeza la planilla amarilla, señaló que tienen conocimiento de la supuesta compra de votos que se está realizando por parte de la planilla roja, incluso con fechas y horas en las que se realizó la misma.

“Por el momento nos queremos mantener reservados en ese aspecto, pero tenemos información de muy buena fuente de que han estado comprando votos, tenemos la hora y el lugar, pero vamos a mantenernos un poco al margen por lo que nos pudiera servir esta información y los detalles que tenemos”.

Y aunque por el momento pretenden mantenerse tranquilos con la información que tienen, se encuentran buscando asesoría con abogados para determinar cómo van a proceder.

“Ya estamos consultando a unos abogados para ver qué decisión tomamos, pero queremos ser muy prudentes”.

Por su parte, el dirigente de la planilla blanca, Arturo López González, también manifestó que compañeros sindicalizados le hicieron saber de la supuesta compra de votos que estaba realizando la planilla roja.

“Tenemos lo que los mismos compañeros nos han dicho, que han dado entre 300 y 400 pesos para la gasolina a la gente para que venga a votar, y eso es como un acarreo”.

López González detalló que al no tener evidencia física, no pueden accionar por las actividades ilícitas, pero no les preocupa, pues señala que la gente ya tiene definido el voto desde que inició la contienda y el que reciban ese tipo de “apoyos” no los hará cambiar de idea.

“No tenemos evidencia física, solo eso que nos han comentado los compañeros y sabemos que estaría muy difícil comprobar, porque quien ya recibió el dinero no dirá que lo hizo; pero la gente ya está definida, ellos saben por quién van a votar sin importar lo que pudieran ofrecerles”.

Roberto Acosta Quevedo, dirigente de la planilla roja, enfatizó que ese tipo de señalamientos son obvios al tratarse del último día de proselitismo, pero enfatizó que tanto él como su planilla se encuentran realizando un trabajo limpio y están enfocados en transmitir las propuestas y el proyecto que traen.

“Es entendible porque es el último día de proselitismo, se entiende que las planillas adversarias en este caso pues van a sacar un argumento y otro, pero nosotros hemos venido haciendo un trabajo muy limpio y ordenado y no estamos perdiendo tiempo en hablar mal de los contendientes, sino que nos hemos enfocado en transmitir las propuestas de la planilla. Hoy se está demostrando que lo que se decía, que Roberto Acosta tenía sometida a la gente no es verdad, porque hay tres planillas participando”.

Visualizan tranquilidad

Los tres contendientes coincidieron en que estiman que el proceso de elección que se llevará a cabo el día de hoy en las instalaciones del estadio Carranza Limón se realizará de manera pacífica.

“De nuestra parte trataremos de no caer en provocaciones y nos avocaremos a atender a nuestros amigos que nos han dado su confianza y a mis compañeros, pedirles que no tengan miedo al momento de votar”, indicó Israel López.

Arturo López señaló que tienen confianza en que el proceso será transparente y llamó a sus compañeros a razonar el voto, pues con la supuesta de compra de votos lo que se pretende es comprar consciencias, pero eso les costará 6 años.

Respecto al proceso, Roberto Acosta dijo que tendría que darse de manera ordenada al ser personas maduras y llamó también a sus compañeros a votar tranquilos, libres y sin ninguna presión.