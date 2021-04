Sequía empieza a trastocar varias localidades del municipio de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Pese a que Guasave se encuentra rodeado de un sistema hidráulico fuerte, ya se empiezan a tener afectaciones por la sequía, y de no tomar acciones en cuanto al buen uso del vital líquido, la situación podría complicarse, señaló el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (Ceapas).

En ese mismo sentido, la gerente de la Jumapag detalló que de no llover pronto, los problemas se agudizarán en el municipio. Ramón Alberto Gutiérrez Iribe, vocal ejecutivo de la Ceapas, señaló que el problema de sequía que se está viviendo en todo el estado está a punto de llegar al municipio.

“A ustedes todavía no les llega porque están rodeados de un sistema hidráulico hasta ahorita fuerte, hasta ahorita, pero en el estado estamos padeciendo la cuestión de la sequía”.

Gutiérrez Iribe informó que en Guasave se detectaron afectaciones en siete localidades, en las que se requiere la sustitución de la fuente de abastecimiento.

“Concretamente en Guasave se detectaron siete localidades en donde están afectados sus pozos, que es el caso de San José de Palos Blancos, Guasave, Ranchito de Zavala, Tamazula, Norotío, La Palmita y El Baralí. Se requiere la sustitución de la fuente de abastecimiento, es decir, construir un pozo nuevo para estas localidades”.

La inversión que se requiere asciende a poco más de 11 millones de pesos y ya están contemplados dentro del programa del Fonden.

“Está tramitado ante el Fonden desde el mes de enero, pero a la fecha no tenemos autorización de este recurso y estamos esperando que nos autoricen para realizar estas obras, son acciones contempladas en el programa Fonden”.

Por su parte, la gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, Alejandra Valdez Arellano, indicó que pese a no tener problemas fuertes todavía de abastecimiento de agua, de no llover pronto la situación se complicaría mucho, pues no se cuenta con el equipo necesario para realizar los trabajos para llegar hasta el nivel en donde se encuentre el agua.

“Si no llueve rápido en las fuentes de abastecimiento se bajan los niveles freáticos y es difícil de suministrar el agua necesaria, batallamos con los equipos, hay que bajar, poner más columnas en las bombas para tratar de llegar hasta donde está el agua y eso la verdad cuesta mucho, y si no tenemos dinero no le podemos solucionar a la gente”.

El funcionario estatal señaló que es necesario implementar con urgencia la micromedición, pues en Guasave se consume entre tres y cuatro veces más de agua, por lo que llamó a la Jumapag a aplicarse en el tema y así prevenir que se siga haciendo un uso inadecuado del vital líquido.

La gerente de la paramunicipal también hizo un llamado, en este caso a la ciudadanía, pues manifestó que en sitios en los que no se tienen medidores, los usuarios utilizan el agua potable incluso para riego de parcelas.

“Hay que hacer el llamado de atención y de auxilio a la gente de que cuide el agua, desgraciadamente nos damos cuenta de que inconscientemente la gente deja tirada la manguera en los solares de hasta una hectárea de hortalizas y esa agua no es para eso”.