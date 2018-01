‘Ser enfermera es sacrificado pero también gratificante’

Guasave, Sinaloa.- Para Yuvia Janeth González García, ser enfermera y madre de familia no es nada fácil, sin embargo, asegura que es un trabajo muy gratificante que la ha hecho crecer como ser humano.

La joven tiene apenas cinco años laborando ya oficialmente como enfermera en el IMSS y menciona que todas las dificultades que ha tenido que pasar han valido la pena.

La razón

Ella tomó la decisión de estudiar enfermería por su gusto de ayudar a la gente. “La verdad es que me conmueve mucho el dolor ajeno, no me gusta ver sufrir a las personas y esta profesión se me hizo una muy buena opción para ayudar a los demás, aunque supe que no sería nada fácil, pues cuando decidí ingresar a la carrera yo ya era madre y trabajaba de intendente en el Seguro Social, así que fue una cosa de mucha determinación y sacrificios, pero me encanta y siento que todo ha valido la pena”, expresó.

Difícil pero gratificante

Señaló que en lo personal son los niños los que más le conmueven, pero que cualquier persona que llega con dolores fuertes o accidentada le apachurra el corazón.

“En una ocasión me tocó atender a unos hermanitos que por travesura tomaron la moto del papá y un carro los atropelló, me impactó mucho, es indescriptible lo que se siente, porque además soy mamá de dos niños y en lo personal son ellos los que más me conmueven.”

Las guardias y los turnos también entran en la lista de las situaciones difíciles por las que tienen que pasar los enfermeros. “Todos los turnos son difíciles, pero el nocturno creo que es el más cansado, pasadas 12 horas y regresas agotada al día siguiente, y no tienes ni hu-mor para convivir con tu familia, con los niños, sacrificas cumpleaños, fiestas, eventos familiares, pe-ro de verdad vale la pena.”

Satisfacción

El ver salir ya sanos a los pacientes atendidos es como un motor para Yuvia Janeth y lo que la hace tratar de mejorar siempre la calidad en la atención que brinda.

“Un ‘muchas gracias’ o un ‘Dios te bendiga’ es lo más gratificante, ver salir al paciente y sentir su gratitud es hermoso,” señaló la enfermera, quien comentó que como en todo, hay personas que no tienen un buen comportamiento hacia ellos.